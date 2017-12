La Iglesia hizo un "nuevo llamado al diálogo" y advirtió sobre las "angustias" de los jubilados

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizó hoy "un nuevo llamado al diálogo" y advirtió sobre "una creciente violencia política", en medio de la discusión por la reforma previsional que impulsa el Gobierno.

Tras los incidentes de este jueves en el Congreso y por tercera vez en una semana, los obispos se pronunciaron y destacaron "las muchas urgencias y angustias de los más frágiles, especialmente los jubilados".

"Como pastores deseamos hacer un nuevo llamado al diálogo. Para responder a las muchas urgencias y angustias de nuestros hermanos más frágiles, especialmente los jubilados, y para construir una sociedad justa y equitativa, no existen dos caminos, el diálogo o la violencia, solamente hay uno, el diálogo", señaló el Episcopado, que preside el obispo de San Isidro, Oscar Ojea.

En un comunicado, los obispos afirmaron: "En estos días las familias argentinas han sido conmovidas por una creciente violencia política, que no solo se ha registrado en las calles, sino que ha llegado incluso al interior del Congreso impidiendo su normal funcionamiento".

Por ello, realizaron "un nuevo llamado al diálogo", al tiempo que señalaron que "únicamente a través del respeto por las instituciones democráticas, que garantizan un diálogo al servicio del bien común, será posible superar las dificultades que agobian a nuestro pueblo".

"Exhortamos a todos a multiplicar los esfuerzos necesarios para poder celebrar estas próximas fiestas de Navidad en paz, e invocamos la protección de María Santísima, Nuestra Señora de Luján, sobre cada uno de los argentinos", subrayaron. .

Esta semana, los miembros de la Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba solicitaron a los diputados nacionales de esa provincia que rechacen toda iniciativa que atente en términos reales contra la situación material actual de los jubilados.

En una carta, el organismo eclesial pidió también a los legisladores que no avalen cualquier hecho que "aparte a los jubilados de su legítimo derecho a recibir lo suficiente para garantizar la dignidad de la vida".

"A la vez, les pedimos tengan a bien procurar iniciativas que garanticen el pleno acceso de los jubilados a los medicamentos y demás bienes necesarios para una vida digna", indicaron. .

Antes, los obispos de la CEA habían enviado un mensaje por la Navidad, en el que afirmaron que la Iglesia acompañará a los ciudadanos "cuando defienden sus derechos".

"Queremos a nuestro Pueblo. Por eso nos duelen las angustias de muchos e intentamos comprenderlos y acompañarlos cuando defienden sus derechos", expresaron.

También, señalaron: "Nuestro trato con numerosas personas, nos permite reconocerlos valores de nuestra gente y la reserva espiritual de los argentinos, que les ayudan a enfrentar tantas dificultades".

"Que nadie se sienta olvidado en esta Patria. Que los pobres, los inmigrantes, los pueblos originarios, los ancianos, los niños, los encarcelados, quienes últimamente perdieron seres queridos, los trabajadores, los que buscan trabajo y los más frágiles del Pueblo, se sientan amados y valorados en su inmensa dignidad", agregaron.