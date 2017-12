D’Onofrio: “Gallardo y Francescoli ya tiene su lista de refuerzos”

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, adelantó que el entrenador Marcelo Gallardo y el secretario técnico Enzo Francescoli ya tienen “su lista de refuerzos” para la próxima temporada, pero que accederá a ella en caso de ganar los comicios del próximo domingo.

“Conozco a Gallardo y Francescoli, que ya tienen su lista de refuerzos. Está dentro de un plan, de un proyecto y la semana que viene me darán nombres para reforzar el equipo en caso de que continúe como presidente”, manifestó D’Onofrio en diálogo con Radio Télam.

“Hasta el lunes no voy a hacer nada, no voy a mover una pieza, a la espera de saber si continuaré como presidente”, reiteró el titular del club de Núñez.

D’Onofrio aseguró que habrá “Gallardo para rato” en River porque está “convencido” en el proyecto que buscará desarrollar.

“Hicimos una conjunción con él y estamos convencidos de que podemos darle mucho más a River”, apuntó el actual presidente del millonario.

Por último, D’Onofrio se refirió al presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien no asistió a la Copa Argentina que fue obtenida por River ante Atlético Tucumán en Mendoza: “no me molestó su ausencia, eso sí, me hubiese gustado mucho que el presidente de AFA estuviese en la final de la Copa Argentina, hubiese sido muy lindo”.