El Pipa Benedetto comenzó su rehabilitación 

El goleador xeneize trabajó por primera vez, luego de su operación, en el Complejo Pedro Pompilio. Y explicó: "No me veo en el Mundial porque va a ser difícil".

Darío Benedetto, delantero de Boca, comenzó hoy su rehabilitación en el gimnasio que el club posee en el Complejo Pedro Pompilio aledaño al estadio, con la intención de recuperarse de la operación a la que fue sometido hace dos semanas por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Benedetto, de 27 años, se acercó hasta La Boca y realizó con mucho cuidado sus primeros ejercicios post operatorios, luego de haber sido intervenido el 1 de diciembre por el doctor Jorge Batista en un sanatorio del barrio porteño de Recoleta.

Benedetto aseguró este viernes que no se pone "plazos para volver‘ a jugar a la vez que dijo pone ‘todo‘ de su parte para la recuperación y que regresará ‘más fuerte que antes".

“La recuperación la haré en el tiempo que tenga que ser, no me pongo plazos. Tengo muchas cosas en la cabeza pero tengo que estar tranquilo porque con las lesiones de la rodilla no te podés apresurar”, expresó.

En diálogo con Sportia, programa que se emite por TyC Sports el futbolista de Boca manifestó: “Voy a volver cuando esté al cien por cien y más fuerte que antes. Doy lo mejor de mí para tener el ánimo que tengo y poder volver cuanto antes a las canchas”.

El futbolista de Boca indicó luego que el delantero Ramón Wanchope Ábila “es un excelente jugador” mientras que reconoció que “el equipo lo necesita” teniendo en cuenta que en los últimos meses hubo muchos “lesionados”.

Al ser consultado acerca del Mundial de Rusia 2018, Benedetto dijo: “No creo que tenga chance de ir. No me veo en el Mundial porque va a ser difícil que recupere el buen nivel en tan poco tiempo. Lautaro Martínez es el que tiene la posibilidad de poder estar”.