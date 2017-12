Casi todo listo par que Milito seá el manager y Chacho Coudet el técnico

El presidente de Racing, Víctor Blanco, adelantó que la incorporación de Diego Milito como secretario técnico está "a un paso" de concretarse, por lo que sería presentado en forma oficial entre "lunes o martes", al tiempo que admitió que Eduardo Coudet es el elegido para ser el próximo entrenador.

"Milito está a un paso, seguramente se cerrará la semana que viene. Acá no hay que perder tiempo, para el lunes o martes hacer una conferencia de prensa para presentarlo. Nos expuso una carpeta y estamos de acuerdo en un 90 por ciento", sostuvo.

En declaraciones a la prensa en la puerta de la sede social del club de Avellaneda, Blanco reconoció además que Milito "seguramente ya está en contacto" con "Chacho" Coudet. "No sé qué va a hacer Diego, pero seguramente ya está en contacto con Chacho, con quien definirá el cuerpo técnico", explicó el presidente.

Y, enseguida, aclaró que Milito estuvo de acuerdo con la búsqueda de Coudet, porque si no "no tendría lógica" con el cargo que va a ocupar a partir de la semana próxima.

Lo cierto es que Blanco adelantó que Milito será presentado entre lunes y martes de la semana próxima, aunque ya ejerce su función como flamante secretario técnico, en la negociación con Coudet, que en octubre pasado abandonó la dirección técnica de Xolos de Tijuana, en México.

El presidente explicó que el primer trabajo de Diego Milito como secretario técnico será "organizar lo que es Racing", mientras que después deberá abocarse a la "parte internacional y la marca e imagen" de la Academia.

Antes de que termine la primera etapa de la Superliga y con Cocca desvinculado, la dirigencia había charlado por teléfono con el Chacho.

El exentrenador de Central estuvo a un paso de arreglar hace un año, aunque su llegada se frenó y el que desembarcó fue el técnico campeón con la academia en 2014.

Si se da el arribo de Coudet a Avellaneda, sería con Ariel "Chino" Garcé de ayudante de campo y se le sumaría Ariel Broggi, quien también sería analista de videos. El preparador físico sería Octavio Manera y como entrenador de arqueros seguiría Fernando Gayoso, empleado del club.

En las últimas horas surgió el rumor sobre que Rubén Capria, un hombre del "riñón" de la academia, podría sumarse al equipo de trabajo.