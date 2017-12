“Una gran parte de la solución”

La obra en la plaza Gurruchaga forma parte de un proyecto más amplio, que incluye trabajos en el predio del Ejército y en el canal Oeste de la ciudad.

Marcelo Arzelán, ingeniero agrónomo especialista en manejo de cuencas, está al frente de un grupo multidisciplinario, al que la UEPE contrató para hacer el proyecto ejecutivo de manejo de cuencas y la dirección técnica e inspección de obra. “Lo que nos transmitieron desde la UEPE del municipio es dar una solución a como dé lugar a la situación de escurrimiento”, dijo.

Tras hacer un estudio, este equipo propuso el proyecto, que busca no atacar los escurrimientos en sí, donde se concentra el agua, sino sus orígenes. Es decir que en vez de atacar los efectos que produce el agua, se pretende atacar las causas. “Venir desde la cabecera de cuenca para atenuar esos escurrimientos y que a la ciudad llegue más acomodado y controlado”, explicó Arzelán.

Esto incluye tres partes generales: un sector de 1.300 hectáreas del campo militar -una parte hacia el sur, que cae hacia la ciudad-; el canal Oeste, que se va a limpiar porque funciona como barrera de guardia para que no entre el agua al macrocentro, y una zona neurálgica como la plaza Gurruchaga.

En relación con los plazos de las obras, Arzelán observó que “desde lo técnico hubiera sido muy bueno comenzar antes con esta obra para llegar a esta época con las obras resueltas”. El experto contempló que son diferentes los tiempos de la administración pública para las contrataciones de obra, que exigen respetar lo administrativo y lo legal para llegar a la instancia de contratación. “Nos hubiera gustado que eso se ejecutara antes”, afirmó.

“Esto es una parte de la ciudad, no es el total, pero, en proporción, se van a solucionar bastante los problemas de las inundaciones. Esto va a mejorar mucho el escurrimiento en el macrocentro pero esto a futuro se tiene que complementar con otras obras, que son no menores. Esto es gran parte de la solución”, sentenció.

El proyecto comenzó a mediados de año y el grupo de técnicos que lo elaboró está conformado por 15 profesionales, entre ingenieros civiles, ingenieros en recursos naturales, especialistas en manejo de cuencas y del área social.