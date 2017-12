Salta Basket, muy verde en la Liga Nacional

Nuevo cachetazo para Salta Basket. Este viernes los infernales volvieron a perder, esta vez ante Ferro Carril Oeste por 80 a 70 en Caballito y acumulan cuatro derrotas en la Liga Nacional de Básquet, donde ninguno de los jugadores del representativo salteño se destacó.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco no puede hacer pie en la máxima categoría de la disciplina en el país, donde aún no conoce el sabor de la victoria y otra vez sufrió. Ferro fue mejor en casi todo el juego.

El primer cuarto, sin embargo, fue parejo. Los de Capital Federal lograron imponerse y cuando los salteños reaccionaron, ya se había consumido el período inicial a favor de los verdolagas por 20 a 18.

Los salteños sufrieron demasiado en el segundo cuarto, donde el conjunto local fue claramente superior y se llevó el parcial 25 a 15 (45-33).

Con esa amplia diferencia Salta Basket se fue al descanso y, pese a los intentos de reanimación del técnico infernal, no hubo una rápida reacción. Esta vez Ferro dejó de acelerar y el tercer cuarto culminó 24 a 22 (69 a 55) para los de Caballito.

Con solo diez minutos por jugarse, se intuía que los salteños cosecharían otra derrota, especialmente porque la diferencia era de 14 puntos.

Fue el lapso más parejo de todos, donde Salta Basket intentó achicar el marcador y Ferro que aspiró a mantener esa cuenta. Los minutos se fueron consumiendo hasta que llegó el momento del sonido de la chicharra, donde el tablero indicó que el parcial había terminado 11-15 y en el resultado final la victoria fue total del equipo local por 80 a 70.

Sus victimarios

Salta Basket comenzó con muchas aspiraciones en la Liga Nacional, ya que en la competencia previa -el Súper 20- los infernales habían sorprendido a propios y extraños llegando a la instancia previa al Final Four y dejando en el camino nada menos que a Estudiantes de Concordia.

Sin embargo, el presente es muy diferente al de meses atrás, ya que los salteños cayeron en sus dos presentaciones como local y en la misma cantidad de encuentros en condición de visitante.

Debutó con el pie izquierdo ante Weber Bahía, por 77 a 70, luego cayó ante Peñarol de Mar del Plata, 79 a 77 (ambos en el estadio Delmi). Luego le tocó viajar a Comodoro Rivadavia donde perdió con Gimnasia y Esgrima 78 a 62 y ayer tampoco pudo hacer pie.

Ahora recibe a La Unión

Salta Basket intentará revertir su mal comienzo en la Liga Nacional de Básquet cuando reciba a La Unión de Formosa, este lunes 18, en el estadio Delmi.

El rival de los infernales jugó tres partidos hasta el momento: ganó uno (a Ferro) y perdió los dos siguientes (ante San Lorenzo y Obras).