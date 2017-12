Real Madrid y Gremio van por el título mundial

Real Madrid y Gremio juegan el partido que todos los equipos en el planeta quieren jugar: la final del Mundial de Clubes, en Emiratos Árabes Unidos. Desde las 14 (hora argentina) y televisado por Fox Sports, el merengue buscará su sexto título, ya que fue campeón del mundo en 1960, 1998, 2002, 2014 y 2016. En tanto, Gremio es un debutante en esta historia, luego de ganarle la final de la Libertadores a Lanús y a Pachuca, la semifinal de este torneo. El conjunto brasileño tiene, además, a los argentinos Walter Kanneman y Lucas Barrios y es el sexto club brasileño en jugar una final de este certamen.

Real Madrid venció 2-1 a Al Jazira en su semifinal, con un tanto de Gareth Bale y otro de su goleador, el portugués Cristiano Ronaldo, reciente ganador del balón de oro y blanco de algunas críticas en la previa de este partido.

“Fue mejor que Cristiano Ronaldo, no tengo dudas”, había dicho Renato Gaúcho, el entrenador de Gremio, hace unos días. Y ayer lo ratificó: “Sigo pensando que fui mejor que Cristiano. El portugués fuera del área no tiene mucha influencia en el juego”.

Un tanto más duro fueDiego Maradona, a quien le recordaron que Ronaldo se había proclamado como “el mejor jugador de la historia”, a lo que el astro respondió: “Que no joda”. Y fue más allá: “En mi época los sudamericanos no podían ganar el premio. Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y que Messi...”. Sin embargo, admitió que lo que más le gusta de Cristiano es la definición. “Otra de las cosas que yo le reconozco a Cristiano Ronaldo es que cuando el equipo lo necesita, está. Eso sí lo tiene”. El Diego también pronosticó a favor de los brasileños. “Pongo unas fichas para Gremio, el Madrid no está jugando bien. Para nada”, dijo.

Pese a las voces contrarias, el Real Madrid es “el candidato” a llevarse un nuevo título mundial y para ello contará con todas sus figuras.

Los equipos

Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Isco. DT: Zinedine Zidane.

Gremio: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Jaílson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho; Lucas Barrios. DT Renato Gaúcho.



Árbitro: César Arturo Ramos (México).

Estadio: Estadio Sheikh Zayed (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos).

Hora de inicio: 14 (hora argentina).

TV: Fox Sports.