Dónde vamos este fin de semana

Libro de Macarena

Mañana, a las 21, en Esperanto Hostel & Bar Cultural, Rivadavia 320, se presentará el libro “Retroactiva”, de Macarena Diosque. Se trata de un texto poético que habla de encuentros, del barrio, de la lucha desde lo cotidiano, “desde lo que arde”, dice Macarena, que convierte lo diario en una herida que se abre, por lo que “se podría considerar no un libro, sino un arma”, dice.



Salta RIE con el Arte

Mañana desde las 17.30 Plaza de Almas Salta, Balcarce 575, se hará el 6º Salta RIE con el Arte Local. Habrá muestras plásticas de Macarena Escudero, Estrellas Verdes, Melissa Gisel Osores, Danii Fernández y María Victoria Michel, que pintarán en vivo. Muestras de fotográficas, de Mauu Condorí y Martín Velasco con la modelo Eva Connor. El arte escénico y la danza serán de Luu Cardozo y la música de Valen Taina, Nico Martínez, Emiliano Livelli, Sol Bello, Experiencia Anónima y Sois Toi. El teatro vendrá con Valentina Trogliero y Rosaura Depetris, la performance de Rosario Parra.



En Orán, fin literario

El grupo Lepeb concluirá un año pleno de actividades mañana a las 20.30, en la sala de exposiciones de Casa Municipal de la Cultura, escritores y artistas de Orán. Se presentará un libro policial: “Espero el infierno” de Jorge Gomila, el segundo número de la revista “La cocina de Gómez” y una cartilla poética de varios autores locales. También homenajeará al desaparecido poeta oranense Silvestre Saracho.



Muestra de Circo

El domingo, a las 19, en Minga Salta, Luis Güemes 1015, se hará el cierre de la escuela de circo, con una muestra de los alumnos. Los profesores Matías Casares, Anita García Villalba y Fernando García también darán lo suyo.



Día de batucadas

Mañana, desde las 10, en el Centro Cultural Saluzzi, Independencia 910, será un día lleno de batucadas. Se hará el cierre de año de la batucada Xangó. Comienza temprano con talleres de señas, teoría rítmica, juegos, murga, entre otros. Para participar, se sugiere llevar instrumentos sean o no de percusión. A partir de las 16.30 y hasta las 19 se presentarán la murga Rompiendo Esquemas, Sankofa Danza Africana, Awalé Afro Fusión y mucho más.



Sahumando Salta

Para esta noche, a las 23, en Esteco y Alvarado, convocaron Mujeres Bici-Bles a quien quiera sumarse a una “Pedaleada noctámbula del año viejo”. Se hará un recorrido por las calles de la ciudad para sahumar a Salta y a los salteños, mientras se extiende la marcha con una duración aproximada de 1,45 horas. “Invitamos al humo a las calles de la ciudad, pues el humo se llevará todo lo que no forme parte de nosotras. Se disipará con el humo, en el humo”, dicen.



Pizza y cerveza

Mañana desde el mediodía y hasta la medianoche, en el Fortín Agustín Pascual Urquiza, avenida San Martín 2570, de Vaqueros, se llevará a cabo la Tercera Feria de la Pizza y la Cerveza Artesanal. Se trata de un evento que reúne a creadores de cerveza artesanal de nuestro medio y pizzeros y productores de otras comidas artesanales. La jornada se complementa con música, juegos y otras propuestas.



Comedia musical

Esta noche, a las 20.30, en el Colegio Salesiano, Caseros 1250, el Coro Pallay de la Asociación Arsis, que dirige Sonia Romero, ofrecerá el espectáculo “Sin cuenta regresiva”, en el que reunirá la comedia y el canto. El espectáculo contará con figuras invitadas como el afamado Trío Azul y sus boleros.



Recital de Doorish

Esta noche, a las 22, en Esperanto Hostel & Bar Cultural, Rivadavia 320, se presentará el cantautor Rafael Doorish. Por primera vez en Salta, ofrecerá un recital íntimo, que invita a escuchar y disfrutar de sus profundas creaciones, acompañado de melodías que transmiten vivencias de la actualidad. Influenciado por diversos estilos y géneros musicales que van desde el folclore de su pueblo natal, a la urbanidad de la ciudad de Buenos Aires.



Café Mitre

Esta noche, a las 21.30, se presenta en Mitre 368, la cantautora salteña Celeste Ponce. Será una velada única, en la que presentará sus canciones inéditas y covers románticos, un acústico en vivo, acompañada de grandes músicos.





Cine en Vaqueros

Esta noche, a las 20, Chaska Producciones estrena la película corta “El abrazo de los Cerros”, centrada en la historia de vida de don Crispiniano y doña Adela, vecinos de la zona de Yacones, departamento de La Caldera. Será en el CIC de Vaqueros, San Martín 1485.



Under Fest

Hoy, desde las 22, en Barrabas Rock Pub, Necochea 743, se hará “Un año de Under Fest”. Tocarán los RDM, Aspid, Ovnis En Mi Patio, Maleficio Salta, Evelyn, L’ane Xctasy’s, Voices In My Head y VIMH.



Reggae para todos

Este domingo en Amnesia, Balcarce 899, se hará el “In da house: ska-reggae”. Una jornada con todos los ritmos, en la que actuarán Mi Karma, Subterfugio y el accidentado Dj Luchex y toda su onda.



Beatles en La Fábrica

Esta medianoche en Pellegrini 900, Los Pikles harán un homenaje a los cuatro grandes de Liverpool. Para revivir la beatlemanía a la salteña.



Folk en La Ventolera

Esta noche, a las 22, en O’Higgins y Mitre, Eloy Notario, Agustina Isasmendi, Julieta Colina, Gonzalo Farfán y Santiago Zannier cantarán a Violeta Parra, Topo Encinar, Néstor Soria, Chango Rodríguez, Colla Mercado y Ricardo Vilca, entre otros autores del canto popular continental.