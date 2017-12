Santo Biasatti se despidió de Telenoche un día antes de lo previsto

Sin dejar que lo despidieran con videos o saludos emotivos, así se fue Santo Biasatti de Telenoche y El Trece. El emblemático periodista sólo se tomó los últimos segundos del programa para decir adiós, sin más.

La decisión de Biasatti llegó después de la renuncia de Juan Manuel “Rifle” Varela, y luego de no aceptar la propuesta que le hicieron en el canal.

Los directivos de El Trece le propusieron al emblemático periodista dejar la conducción de Telenoche para darle otro espacio en el canal, y le adelantaron que nadie ocuparía su lugar, sino que se promoverían a los periodistas ya integrados al staff del noticiero para acompañar en la conducción. Pero no aceptó.

Hoy iba a ser su último día frente al programa, pero Santo decidió despedirse un día antes y con las palabras más escuetas.

Faltaba media hora del programa, pero Santo miró a cámara y dijo: “Para todos, muchas gracias. Hay más información”. Esas fueron las últimas palabras del periodista en Telenoche y no volvió a aparecer en cámara.

Luego, usó su cuenta de Twitter para despedirse. De esta manera, hizo oficial su salida del ciclo luego de 14, y 26 en el canal. “Para todos. Muchas gracias. Santo”, escribió el periodista.

Vale remarcar que más allá de la sobriedad que caracteriza a Biasatti, el periodista no se fue en buenos términos.

Santo habría enviado una dura carta documento en la que se refiere a maltratos y ninguneos sufridos en el canal, y reclamando 80 millones de pesos como indemnización.

Además, en los últimos años Biasatti presentó varios proyectos en el canal, a los que no le dieron cabida. Todo esto hizo que el periodista tomara la decisión de decir adiós.