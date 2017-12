Ayudan con alimentos a familias numerosas 

Hay familias para las que servir la mesa de todos los días es un sacrificio y compartir una cena de Navidad y Año Nuevo es casi inaccesible. Esto se vive y se palpa a diario en el barrio Norte Grande. Allí, los miembros de la Fundación Luz de mi Esperanza junto a los miembros del centro vecinal trabajan con las familias más necesitadas.

Hace algunas semanas organizaron un bingo para recaudar fondos. Este dinero estaba destinado al pago de una serie de artistas que el fin de semana pasado realizaron un show en el complejo deportivo de Norte Grande. Para asistir a la noche de recital y espectáculos la entrada era un alimento no perecedero.

Así, kilo por kilo, se logró reunir azúcar, yerba, fideos, arroz, trigo burgol, gelatinas, flanes, latas de picadillo y aceite para hacer llegar a las familias numerosas del barrio.

El miércoles, Soledad Ramírez, presidenta de la Fundación, entregó los bolsones con mercadería a las familias.

La mujer, en diálogo con El Tribuno, recordó que se trata de hogares en los que viven entre 11 y 13 integrantes, en su mayoría niños. “Tenemos el caso de una abuela que está a cargo de sus 13 nietos. Los hijos se fueron o están presos y los chicos quedaron a su cuidado”, contó Ramírez.

Este jueves la entrega de mercadería continúa. Otras tres familias, en condiciones similares, recibirán los bolsones con mercadería que les ayudarán no solo a armar la mesa de Navidad y Año Nuevo, sino a contar con un plato de comida por los menos durante un mes.

“Enero es un mes muy difícil, porque además muchos merenderos dejan de funcionar y a los chicos solo les queda la colonia que se hace en el centro deportivo del barrio. Y si no hay merienda, los chicos la pasan muy mal”, contó la mujer que lleva adelante este desafío de dar una mano a sus vecinos, junto a Mónica González, Leonardo Bustos y Cristina Lobos.

El resto de lo recaudado se entregó a los abuelos del geriátrico Cristo Rey y los chicos del comedor Mil Caritas de Solidaridad.

Para sorpresas de todos, la Fundación y el centro vecinal seguirán trabajando durante las vacaciones. La atención se realizará los lunes y miércoles por la tarde.

Siguen los cursos

Durante este año, los miembros de estas dos organizaciones barriales promovieron los cursos de formación profesional e instrucción.

Con la asistencia de 300 personas de ambos sexos se llevaron adelante los talleres de electricidad, colocación de portones eléctricos, cocina, cotillón, peluquería, maquillaje y costura, solo por nombrar algunos.

Con el apoyo de los profesionales de la escuela de Artes y Oficios se logró dar formaciones en repostería, cocina saludable, tapicería y herrería. Y gracias a los profesionales del centro de salud del barrio se dictaron las charlas de planificación familiar y salud mental.

Otra de las actividades que se llevarán adelante, antes de finalizar el año, es la competencia del “mejor arbolito de Navidad”. Los participantes tendrán la posibilidad de ganarse un bicicleta que fue donada por la Municipalidad.