Fiesta de egresados para alumnos con discapacidad

Tres alumnos de la Escuela Especial Julio Cintioni tuvieron su fiesta de egresados, la que se llevó a cabo en las instalaciones de La Ferro, un boliche que se puso a disposición para que toda la escuela pudiera acompañar a los alumnos que el año próximo ya no formarán parte de esta institución educativa.

Desde la creación de las escuelas especiales, mucho ha cambiado en cuanto a sus normativas, las últimas dispuestas por el Ministerio de Educación hacen referencia a la permanencia de los alumnos con edad que no superen los 14 años, en forma independiente del ciclo en el que estén cursando. “Antes esta institución contenía a personas con discapacidad con hasta 50 años, es decir que ellos podían seguir participando de las actividades académicas más allá de la edad que tenían, pero ahora todo eso ha cambiado, ya no podemos retenerlos si han cumplido los 15 años”, explicó el director, Horacio Manzur.

Tres alumnos este año cumplieron con esas condiciones y tuvieron que decir adiós a la escuela que los albergó desde su primera infancia. “Por suerte no quedarán totalmente desprotegidos debido a que podrán continuar con su educación en las instalaciones de la EET Juana Azurduy, donde se ha creado un aula especial para la integración de los jóvenes con discapacidad, quienes podrán cumplir con un nivel secundario integrado con el resto del alumnado” agregó.

Un día de fiesta

La fiesta de colación comenzó a las 19.30 y se prolongó hasta las 23, los chicos la disfrutaron a pleno desde el instante mismo en que ingresaron al boliche y escucharon la música a todo volumen.

Entusiasmados por la música y las luces de colores, salieron a la pista acompañados por sus docentes y padres, a bailar al mejor ritmo.

“Vamos a extrañar la escuelita, porque allí mi hijo aprendió a superar algunos de sus problemas, hizo amigos, aprendió a comunicarse, yo aprendí a comprenderlo mucho más, es un grupo maravilloso, solo tengo palabras de agradecimientos, ahora le toca enfrentar otras instancias pero va bien preparado, es otro desafío a enfrentar en la vida, y chicos como mi hijo tienen desafíos a cada minuto porque la vida es un reto para ellos”, expresó la señora Alejandra Acosta, mamá de Isaías Farfán.

Una escuela especial

La escuela Cintioni cuenta con 30 años de servicio a la comunidad, con una loable tarea en beneficio de aquellas personas que por un problema de discapacidad necesitan de una enseñanza especial para poder alcanzar una cierta independencia en el desarrollo de su vida cotidiana. Por eso, la presencia de esta institución en la ciudad de General Güemes se ha vuelto crucial para dar respuestas a la sociedad.