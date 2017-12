Inhibieron los bienes de la cocinera de Julio De Vido

El juez federal Luis Rodríguez dispuso ayer inhibir los bienes de quien fuera la empleada doméstica del exministro de Planificación Julio De Vido, en el marco de una causa en la que se investiga el patrimonio del exfuncionario kirchnerista.

El magistrado dispuso la inhibición general de bienes de Nélida Caballero y de su marido, Omar Lavergne, bajo la presunción de que podrían haber actuado como testaferros de De Vido para ocultar el supuesto incremento injustificado de su patrimonio.

Además, el juez Rodríguez junto al fiscal Germán Moldes dispusieron el secuestro de cuatro autos y un cuatriciclo, y le prohibió a Caballero salir del país, según consta en el fallo de 11 páginas difundido esta tarde a través del Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema.

Además, entre los años 2009 y 2016, Caballero compró siete vehículos de alta gama, cuyo valor total asciende a 899.110 pesos “que no se condicen con sus ingresos” anuales como “prestadora de servicio doméstico” que eran de 82.368 pesos y 110.500 pesos el último período investigado.

Los vehículos no son lo único que llamó la atención de la Justicia. También adquirió empresas y un inmueble que según la Unidad de Información Financiera (UIF) se pagó por 1.800.000 de pesos en efectivo.

Cuando se reveló su enorme patrimonio en el programa PPT deJorge Lanata, le consultaron a la cocinera cómo adquirió sus bienes, la respuesta de la mujer fue que solo lo justificará si la Justicia se lo ordena. Ahora, el peritaje revela que no se puede explicar. En ese momento, también aseguró que tenía los autos registrados en el domicilio del exministro. “Vivo en lo de De Vido, soy socia mayoritaria”, dijo.

La causa contra Caballero se inició a raíz de una denuncia del diputado nacional por la UCR Gabriel Hernández. Según el informe del PPT, la mujer trabajó en el hotel Los Álamos de El Calafate, perteneciente a la familia Kirchner, y luego comenzó a trabajar como cocinera de De Vido.

Además, el juez Rodríguez contó que “la explicación de Nélida Caballero no fue suficiente y según el informe pericial, ya que hubo contradicción en la información presentada”, y los movimientos de dinero “no consiguieron ser corroborados”.