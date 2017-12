Un camión de ripio volcó y casi entierra a una familia

El vuelco de un camión cargado de ripio casi entierra a una familia entera en General Güemes, luego de que volcara y toda la carga del árido cayera sobre los padres y sus cinco hijos, que en ese momento almorzaban en una galería.

Ayer, al mediodía, un camión con ripio de la empresa jujeña Comisa perdió estabilidad y volcó en una de las calles del barrio Santa Teresita. El accidente, que pudo haber sido trágico, ocurrió a la 13.30 cuando la familia Santos estaba en una galería lateral de la vivienda, en la esquina de calles Rivadavia y Gauna.

La calle Rivadavia está siendo nivelada por Comisa, contratada por el municipio, para su posterior adoquinado.

A esa hora, el pesado camión llegó a la esquina y la batea comenzó a perder estabilidad hasta volcar sobre su lateral izquierdo. Todo el camión quedó recostado sobre la vereda, mientras que las toneladas de ripio cayeron sobre la galería.

“Ni siquiera vi lo que pasó; estábamos almorzando con mi familia cuando de repente se nos vino encima una enorme cantidad de tierra que a mí me tapó hasta la cintura. Cuando se despejó la polvareda, vi a mi esposa totalmente enterrada, no me podía mover, me desesperaban mis hijos, algunos estaban con tierra o ripio hasta la rodillas, por suerte varios vecinos vinieron a ayudarnos” expresó Víctor Oscar Santos.

Santos está casado con Claudia Bastos y tienen cinco hijos de entre 17 a 7 años; la mayor está embarazada de tres meses. Todos compartían el almuerzo.

Reinaldo Avilés, quien vive en diagonal a los Santos, fue uno de los primeros en auxiliarlos.

“Vi como la batea comenzó a perder estabilidad, de pronto se dio vuelta y todo el ripio cayó donde estaban mis vecinos. Corrí a socorrerlos porque sabía que había chicos”, explicó.

La vivienda de los Santos solo posee un alambrado perimetral y la galería es con un techo de plástico.

“Cuando llegué vi a la señora tapada con ripio hasta el cuello y una manito que salía entre el montículo, era la nenita de 7 años que estaba totalmente tapada. El papá tenía enterrado medio cuerpo mientras que los otros hijos solo hasta la rodilla. Con otros vecinos nos desesperamos y con nuestras propias manos sacamos el ripio para rescatarlos, pudo haber sido una desgracia”, afirmó.

La familia y el chofer del camión -quien sufrió golpes- fueron derivados al hospital local. Todos están fuera de peligro.