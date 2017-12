Audi R8 Spyder : poder a cielo abierto

Este precioso convertible consigue aumentar 70 Hp la potencia total, consiguiendo exprimirle a este V10 un total de 610 caballos de potencia.

No es un secreto que este vehículo es hermano directo del Lamborghini Huracan Spyder y tampoco que su techo de lona puede ser operado mientras que este alcanza hasta las 31mph (50km/h).

De acuerdo al fabricante alemán, este convertible puede alcanzar los 100 km/h en solo 3.3 segundos. Esto representa la reducción de tiempo en 0.2 segundos frente a la versión menos poderosa.

El R8 V10 Spyder Plus puede alcanzar una velocidad máxima de 326 km/h.

Así como su hermano mellizo, este cuenta con una trasmisión automática de 7 velocidades y doble embrague S-tronic (única opción) y sistema de tracción permanente a las 4 ruedas Quattro.

Este sofisticado sistema de distribución de potencia puede dirigir el 100% de la potencia a alguno de sus ejes en caso sea necesario.

Varias opciones disponibles para personalizar al R8 V10 Spyder Plus incluyen un paquete aerodinámico en fibra de carbono con un difusor posterior que agrega hasta 100 kg de “downforce”.

Este vehículo es más liviano que la versión regular gracias a sus asientos livianos, frenos carbono/cerámicos (15” al frente, 14” atrás) y ruedas de aleación más livianas.

Mientras el Spyder normal está cerca de los $175 mil dólares, el V10 Plus, al menos en Alemania, estará sobre los $230 mil dólares, un precio muy elevado, pero que de seguro se paga al escuchar ese V10 rugir detrás de tus oídos.

El nuevo modelo se posiciona como el más prestacional de los R8 Spyder. No en vano, es capaz de hacer 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y alcanzar una velocidad punta de 328 km/h.

Todo gracias al motor V10, ese explosivo atmosférico capaz de pegarnos literalmente al asiento mientras acelera hasta las 8.700 rpm.

Sus cifras de par motor pueden parecer escasas si las comparamos con las de los modelos motores turboalimentados: declara 560 Nm a 6.500 revoluciones por minuto.

Equipamiento

El Audi R8 Spyder V10 Plus lleva una serie de elementos de serie que lo hacen muy especial.

Hablamos por ejemplo del Modo Performance en el que el coche es capaz de alcanzar estas impresionantes prestaciones de las que hablábamos sin apenas esfuerzo.

Por otro lado, los asientos baquet R8 son parte de la dotación de serie, y destaca la integración en cada asiento de dos altavoces situados en los reposacabezas firmados por Bang & Olufsen que permiten disfrutar de tu música favorita cuando no quieres saborear la melodía del V10 subiendo de vueltas.