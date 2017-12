El pase a retiro del jefe de la Armada "es una cortina de humo", dijo el padre de un tripulante del ARA San Juan

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, consideró hoy una "cortina de humo" el pase a retiro del jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Srur.

"Es una cortina de humo. No nos escuchan, se piensan que con esto nos vamos a conformar, como si fuéramos vengativos", dijo Tagliapietra a FM Delta.



Para Tagliapietra, uno de los querellantes en la causa que investiga lo sucedido con el submarino, a cargo de la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez, los altos mandos de la Armada "tendrían que haberse quedado para cumplir con la promesa que nos hicieron, que fue buscarlos hasta encontrarlos, con todos los recursos posibles".

Y remarcó: "Los recursos son tanto materiales como humanos. Ahora huyen como ratas por tirante".

"Está pasado a retiro. No tiene nada que ver con nosotros eso; lo único que queremos es que los sigan buscando hasta encontrarlos. No nos importa nada de todo eso", agregó.

Tagliapietra volvió a mostrar su disconformismo con que la Armada haya concluido la fase de rescate y que el operativo de búsqueda se desarrolle actualmente con la premisa de que los 44 tripulantes están muertos.

En ese marco, contó que dialogó con el capitán del submarino ARA San Luis, nave que tuvo participación en la Guerra de Malvinas.

"Hablé con el capitán del ARA San Luis y ellos en un ejercicio estuvieron 36 días sumergidos. (Eran) 38 personas, sin hacer snorkel, sin renovar oxígeno. La mentira de los siete días (como máxima reserva de oxígeno sin hacer snorkel) no se sostiene. Se basaron en eso para terminar con la búsqueda y rescate", cuestionó.

Según afirmó, los familiares están "cada vez peor", y explicó: "A la Armada no les gusta que hablemos, que nos quejemos, que pongamos en evidencia las cosas que se hacen mal, las mentiras. Las consecuencia es la incomunicación".