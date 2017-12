"El bono compensatorio es más de lo mismo, es un cuento", dijo Gioja

El presidente del Partido Justicialista (PJ) y diputado nacional del FpV-PJ, José Luis Gioja, afirmó hoy que el bono para compensar el desfasaje de la forma de aplicación del aumento jubilatorio "es más de lo mismo" y lo calificó como "un cuento".

"Nadie sabe cómo es el bono compensador, pero si lo van a dar por única vez en marzo a los que cobren menos de 10 mil pesos y que han hecho aportes por 30 años, es un cuento y sería como un bono de fin de año que no han querido dar", cuestionó hoy Gioja, en FM La Patriada.

Se refirió de esta manera a la decisión del Gobierno nacional de pagar un bono a los jubilados que ganen menos de 10 mil pesos y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para compensar el cambio que se produciría en marzo por la aplicación de la nueva fórmula que se pondría en marcha si se aprueba el proyecto de ley de reforma previsional.

"Si tienen tanta seguridades ¿por qué no lo ponen en la ley? ¿Por qué no modifican la ley? ¿Por qué tienen que hacer un decreto después? No sé si es un capricho o una demostración de fuerza para con los acreedores externos", cuestionó Gioja.

Gioja agregó sobre los gobernadores que "no son todos los que avalan" la iniciativa y consideró que los acuerdos con ellos son "aprietes que no tendrían que durar", ya que "no se puede vivir de extorsión en extorsión".

"Quieren hacerle pagar el costo político a los gobernadores y a los diputados que voten, cuando el responsable absoluto es el Poder Ejecutivo que manda este tipo de ley", acusó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.