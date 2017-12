“Es imposible que alguien invierta con tasas del 30%”

El presidente del Nuevo Banco del Chaco, Rafael González, aseguró ayer que “es impensado” que alguien venga a la Argentina con 100 millones de dólares para abrir una fábrica mientras rigen tasas del 30% anual para las Lebac.

El exministro Economía chaqueño durante el alfonsinismo evaluó en una entrevista con NA la situación económica y financiera de la Argentina, contó las iniciativas de la entidad que conduce para captar ahorro de largo plazo y señaló el problema del traslado del efectivo.

González conduce un banco distinto entre las más de 70 entidades financieras que operan en el país porque está controlado en un 70% por el Estado provincial y el resto por empleados y ahorristas. “El banco viene bien, ganando, consolidando su patrimonio”, señaló.

En esa línea, criticó la política del Central.

“El Banco Central nos dice que no quiere tasas subsidiadas, lo cual comparto porque esto distorsiona la ecuación económica de las entidades. Los subsidios para apuntalar a cada sector tiene que salir del Gobierno. Pero nosotros, como banco, tenemos que retornar un criterio de crédito que permita apalancar la producción”, señaló.

Sobre los créditos UVA, manifestó: “El problema está en que los bancos está entregando créditos de largo plazo en UVA, como los hipotecarios, pero no están captando suficiente cantidad de dinero para apalancar esa estrategia, entonces hay posibilidades de un descalce”.

Aseguró que eso responde a que hoy la demanda de deuda aumenta en un país en el que se ha destruido la cultura del ahorro de largo plazo. “Con el extenso proceso inflacionario que arrastramos, es muy difícil que alguien esté dispuesto a poner su plata a plazo. El que tiene pocos recursos, los gasta. Y al que le sobra, se va al dólar o a las Lebac. Guardar la plata para el futuro no existe”, dijo.

Finalmente, destacó que hay que volver a la cultura del ahorro.

“Cultura del ahorro”

“Nosotros creamos ‘Tu primer ahorro’. Es una iniciativa que permite a los padres de niños de 0 a 17 años colocar dinero en una cuenta que se va ajustando por inflación más una tasa del 1%. Ese dinero podrá ser retirado únicamente por el hijo cuando cumpla 18 años. Es la forma que hallamos para tener depositantes de largo plazo. Tenemos hasta ahora unos 1.000 ahorristas que se sumaron. Generó interés tanto en los ciudadanos de Resistencia como en los del interior provincial. Pronto tendremos en nuestra web un simulador para que cada padre sepa cuánto tendrá su hijo el día que cumple 18 años si él hoy le deposita por ejemplo 100 pesos”, expresó finalmente.