El hockey provincial cerró un gran año

El calendario deportivo se cierra a medida que avanzan los días en el último mes del año y la mayoría de las actividades realizan un acto de clausura. El hockey salteño tuvo un gran 2017 y, como no pudo ser de otra manera, lo terminó a toda orquesta en el hotel Alejandro I el pasado viernes.

Autoridades, entrenadores y, por supuesto, jugadores de todos los equipos dijeron presente en la despedida del año, organizada por la Asociación Salteña de Hockey que comanda Sandra Ísola.

No solo los campeones de cada una de las categorías recibieron su premio, sino también los conjuntos que completaron el podio en ambas ramas tuvieron la posibilidad de buscar sus trofeos y también hubo diplomas a los integrantes del seleccionado salteño, además de los delegados. Obviamente, fue el club Popeye el que más subió al escenario, debido a la cantidad de títulos que festejó en la temporada que acaba de llegar a su fin.

La titular de la ASH dialogó con El Tribuno y se mostró feliz por este 2017. “Fue un año espectacular, donde nos consolidamos como dirigencia. Lo más importante en este año fue que prevalecieron los colores bordó y negro, los del hockey salteño”.

La máxima dirigente a nivel provincial profundizó sobre la unión que hubo. “Logramos el consenso y eso fue clave en el Argentino de selecciones, el evento más grande del hockey del país en los últimos 30 años. Esto solo se logra con madurez y todos juntos”.

“La colocación de dos canchas (la de arena de Universitario Rugby y la de agua de Popeye), hicieron que el hockey salteño siga creciendo”, agregó Ísola.

A la altura de los grandes

El hockey salteño, indudablemente, estuvo a la altura de los grandes en lo que se refiere al torneo de selecciones.

Es que la Asociación Salteña presentó los 12 seleccionados, el cupo máximo y todos se encuentran en la zona Campeonato.

“Consolidamos grandes cuerpos técnicos con la participación de todos los clubes. Los árbitros dirigieron las principales finales. Este punto es muy importante porque la escuela tiene más de 75 árbitros gracias al aporte de todos los clubes”, comentó la presidente.

Para 2018, la Asociación no quiere dormirse en los laureles y nuevamente apostará fuerte al crecimiento del hockey.

“Contratamos con un profesor que le va a dar un plan de trabajo a todos los entrenadores de los clubes para empezar la pretemporada. Tenemos un año con un gran desafío y depende de nosotros que siga creciendo. El hockey salteño entendió que el 80% es la preparación física”.

Los arqueros, además, tendrán la posibilidad de trabajar con el entrenador de ese puesto de Los Leones, el seleccionado argentino masculino.

Un Argentino ejemplar

Los dirigentes de Salta no son los únicos que sacan pecho por el Argentino de selecciones disputado en Salta en agosto pasado. Meses atrás fueron los propios jugadores quienes contaron a este matutino que en cada competencia nacional sus pares felicitaron a la delegación salteña por la hospitalidad recibida, además del buen estado de sus campos de juego y la organización que hubo de principio a fin.

“El campeonato que se llevó a cabo es el modelo a seguir para los próximos años que se hagan. Es lo que quieren tanto los jugadores como los dirigentes”.

Por lo pronto, en el año entrante, Salta puede volver a estar en boca de todos. Es que el Jockey Club, Tigres y Gimnasia y Tiro ya realizaron pedidos de canchas. Los albirrojos y el equipo de Villa San Lorenzo intentarán hacer una opción por una cancha de agua, en lugar de la de arena.