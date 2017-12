Acosta: “Esperemos convertir un gol de entrada”

Central Norte se quedó con las manos vacías, pero con la confianza de que, pese a la derrota (1-0) con Racing de Córdoba, la serie está abierta.

En primer lugar, porque la ventaja es mínima y no asegura nada y, segundo, porque el cuervo buscará el ascenso en el Dr. Luis Güemes donde hasta aquí ha sido imbatible.

La sensación que quedó una vez finalizado el partido fue de optimismo, se notó en el rostro de cada uno de los jugadores y también el cuerpo técnico. Incluso tras el pitazo final los jugadores se saludaron con alivio, se felicitaron por el esfuerzo denotando cierta esperanza para el desquite.

“Me parece que fue un partido parejo, la diferencia estuvo en esa pelota parada donde no tuvimos suerte. Después ninguno de los dos fue superior al otro”, fue el primer análisis de Norberto Acosta, el técnico de Central Norte.

“Me voy con un poco de bronca porque lo más justo hubiese sido el empate, al final a lo mejor nosotros nos desordenamos, ellos fueron más ganas que otra cosa. En cuanto a juego no fueron superiores, fueron más verticales y profundos, por ahí llegaron a inquietar pero no con situaciones claras”, expresó luego el conductor azabache, y agregó: “A lo mejor a nosotros nos faltó un poco de tranquilidad para poder atacar más en algún momento”.

Uno de los principales motivos por los que no se puedo apreciar un buen fútbol en Nueva Italia, fue el estado del campo de juego. Le jugó en contra a ambos equipos. “La cancha no ayudó mucho, no pudimos salir rápido como nosotros queríamos, los espacios estaban. Eso tiene que ver, ellos también intentaron jugar bien, nosotros también queríamos pero la cancha no ayudó, a veces me parece que los dos evitamos el mediocampo y nos prestamos la pelota constantemente”, dijo convencido Cepillo Acosta.

Algunas decisiones de Pablo Núñez, el árbitro, dejaron tela para cortar, aunque para el técnico azabache “no tenemos que quedarnos con eso, a ellos le anularon un gol, no se si estará bien o mal. El tema es que la actitud estuvo, creo que lo más justo era un empate”, volvió de reiterar Acosta.

Central Norte no logró su cometido, pero las estadísticas marcan que en casa jamás perdió y todo es posible. “La idea es hacernos fuertes de local como los veníamos haciendo y dar vuelta este resultado”, aseguró el técnico cuervo, quien tiene la fe intacta que podrán dar vuelta el resultado.

“Cambia la situación, nosotros vamos a salir a buscar y ellos se van a resguardar un poquito. El primer partido marca lo que será el segundo, nosotros vamos a buscar, ellos van a cuidar el uno a cero, esperemos convertir un gol de entrada como contra Pellegrini y buscar el segundo con mas tranquilidad”, deseó Cepillo, quien seguramente cambiará el esquema táctico para el segundo partido. A propósito, el entrenador manifestó: “Vamos a tratar de pensar bien el equipo, y jugará el que nosotros consideremos que van a servir para dar vuelta la serie”, sostuvo el entrenador de Central, anticipando un poco lo de la revancha. Y así se fue Acosta del estadio de Racing. Se subió al colectivo de regreso a Salta con el plantel y la esperanza de darlo vuelta.