Fede Bal y Laurita,, también finalistas del Bailando

Marcelo presentó la segunda semifinal del Bailando 2017 y salieron a la pista las parejas contrincantes: Federico Bal-Laura Fernández y Lourdes Sánchez-Gabo Usandivaras. “Me daría miedo un teléfono con Fede y Laurita, ya demostraron ser muy fuertes”, confesó Flor Vigna, presente en el estudio a la espera de su rival. Al igual que en la primera semi, el ritmo inaugural fue el rock, en el cual Lourdes y Gabo bailaron “Great balls of fire”, de Jerry Lee Lewis, y Fede y Laurita, “Footloose”, de Kenny Loggins. “Estos dos equipos para mí fueron los mejores del año”, aseguró Ángel De Brito antes de darle su voto a la pareja 1 (Lourdes y Gabo). “Fueron las dos parejas que más usaron la imaginación”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain, quien se inclinó a favor de la pareja 2 (Fede y Laurita). Moria Casán también apoyó a la pareja 2, en tanto que Marcelo Polino optó por la pareja 1. De este modo, el primer punto de la serie quedó repartido.



Folclore parejo

Para el segundo ritmo, folclore, Lourdes y Gabo interpretaron “Chacarera del violín”, de Néstor Garnica, mientras que Fede y Laurita realizaron una coreografía de “Zamba para vos”, de Soledad Pastorutti. Antes de dar su voto, De Brito tuvo palabras muy elogiosas para “las chicas”. Su elección, en este caso, fue para la pareja 1. “Estuvieron muy parejos pero me inclino por la pareja 2”, afirmó Pampita. “Apareció Lourdes Sánchez”, aseguró Moria para justificar su voto a la pareja 1. “Están encendidos los cuatro. Esta vez voy a apostar por la pareja 2”, sostuvo Polino. Y así el segundo ritmo también resultó igualado.



Lourdes y Gabo con ventaja

El tercer ritmo de la noche fue el cha cha pop. Lourdes y Gabo representaron “Cake by the ocean”, de DNCE, y Fede y Laurita, “Burnin’ Up”, de 2 Chainz & Jessie J. “Son un lujo los dos equipos”, remarcó De Brito, quien le dio su voto a la pareja 2. Pampita eligió a la pareja 1 “porque fue la que me hizo poner la piel de gallina”. Moria también apoyó a la pareja 1. “En este baile se exige mucha técnica y en este ritmo la pareja 1 estuvo más homogénea”, definió Polino. De esta manera, la serie quedó 3 a 2 para Lourdes y Gabo.



Cuarteto igualador

Antes de último ritmo, cuarteto, las dos parejas recibieron saludos de amigos famosos. Reina Reech y Fernando Dente les expresaron su cariño a Gabo y Lourdes, mientras que Juani Martínez, Tito Speranza y Migue Granandos les dedicaron palabras de aliento a Laurita y Fede. A la hora del baile, Lourdes y Gabo hicieron una performance de “Cómo olvidarla”, de Rodrigo. Por su parte, Fede y Laurita recorrieron la pista con “Soy un adicto a ti”, de Walter Olmos. Previamente a las devoluciones del jurado, Marcelo les pidió que cantaran una canción a Laurita y a Lourdes. “Fue una semifinal muy pareja”, analizó De Brito, quien le dio su último voto a la pareja 2. Pampita coincidió en su elección. Moria, en cambio, se inclinó por la pareja 1. Y Polino le dio el punto a la pareja 2 “para que defina la gente”.



La decisión de la gente

El público tuvo la última palabra mediante el voto telefónico, donde con el 52.22 % de los votos decidió que Fede y Laurita sean los rivales del Flor Vigna y Gonzalo Gerber, el próximo lunes, en la finalísima del Bailando 2017. De esta manera, Lourdes y Gabo quedaron eliminados.