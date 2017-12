Conmoción por la muerte de la ex actriz de “Casi Ángeles” Belén Persello

Si hay un programa que caló hondo entre el público infanto-juvenil, sin lugar a dudas ése fue Casi Ángeles. Y, si bien el final del ciclo llenó de tristeza a todos sus fanáticos, seguramente ese dolor se multiplicará a partir de la muerte de Belén Persello, una de sus protagonistas, a quienes todos recuerdan por su rol de Terra en la cuarta temporada de la tira producida por Cris Morena.

La actriz falleció el miércoles 13, pero la noticia se dio a conocer este viernes. Hasta el momento, no hay parte oficial sobre su deceso, aunque sí se supo que no padecía ninguna enfermedad.

Sol Persello, una de las hermanas de la actriz, le dedicó una conmovedora carta en las redes sociales para despedir a la cantante. “Ella, mi hermana mayor. La que a pesar de la diferencia de edad, las peleas y demás siempre estuvo para mí. Supo contenerme, guiarme, ayudarme a tomar decisiones muy importantes para mi futuro, mimarme y muchísimas cosas más”, comienza el posteo de la joven.

“Hasta que un día decidiste irte hermanita. Pero sé que lo hiciste para estar tranquila, para ser feliz y para alejarte de todo lo que te afectaba. Yo se que en donde vos estés me estas cuidando, a mi, a Fran, a mamá, a papá y a todos tus seres queridos. Me va a costar muchísimo aceptarlo y vivir el día a día sin vos, sin tu compañía, sin tu paz, sin tu sonrisa”, continúa la carta de despedida de la hermana de Belén.

“Yo sé que vos allá estás tranquila y eso me saca una sonrisa. Te amo Belén, siempre vas a estar en mi corazón y en el corazón de un montonazo de gente que te ama. Descansa en paz hermanita mía, te amé, te amo y te voy a amar toda mi vida”, escribió la joven que también compartió fotos de Belén.