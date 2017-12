Le sacan a Marcelo Tinelli la marca “ShowMatch”

Entre los daños colaterales que dejó el conflicto con Cristóbal López y el Grupo Ceibo (ex Indalo),Marcelo Tinelliquedó muy golpeado. Ahora, un nuevo escándalo involucra al conductor y al futuro de Bailando por un Sueño.

A través de un comunicado firmado por su directorio, los nuevos dueños del ex Grupo Indalo pidieron al juez Julián Ercolini que sus medios de comunicación entren en convocatoria de acreedores.

Los representantes del holding que compró al grupo de Cristóbal López justificaron la decisión a la necesidad de “preservar el valor patrimonial, los puestos de trabajo y hacer frente a las cuantiosas deudas acumuladas en el pasado, principalmente impositivas”.

Conocida la noticia, Carlos Monti reveló en Pamela a la Tarde que, debido al conflicto con el Grupo, Marcelo Tinelli podría perder la emblemática marca de ShowMatch, presentada en 2005 por Ideas del Sur (perteneciente al grupo).

Recordemos que el nombre original era VideoMatch, pero debieron cambiarlo cuando Tinelli cambió de pantalla ya que Telefe tenía los derechos del nombre.

“Marcelo (Tinelli) va a tener que ir a negociar con ellos (Ex Indalo) poder tener el titulo de ShowMatch, porque el mismo esta acreditado por Ideas del Sur”, dijo Monti mostrando el documento que demuestra que el programa está a nombre de la ex productora del conductor.

El problema yace en que las relaciones entre el Grupo y Tinelli no son buenas. Por este motivo, el conductor deberá pelear por su marca o cambiar el nombre del programa.