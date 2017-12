El mal tiempo perjudica la búsqueda del ARA San Juan

El barco Islas Malvinas, que lleva embarcado al sumergible ruso Panther Plus, no puede salir de Golfo Nuevo por las condiciones climáticas. Hay un buque inglés y un destructor argentino "barriendo la zona".

La Armada Argentina informó, a través de un parte de prensa emitido ayer, que durante el fin de semana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas en la zona de búsqueda del submarino ARA San Juan, con vientos de 75 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros. Esto complicará las tareas de los distintos barcos que permanecen en el área.

En el nuevo comunicado, la Fuerza recuerda que "actualmente se encuentran en el área de búsqueda el buque oceanográfico Protector, del Reino Unido, y el Destructor ARA La Argentina barriendo el lecho marino con sonar activo en el norte del área y sobre la derrota (camino) que hubiese seguido el submarino a Mar del Plata".

En tanto, el buque Aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther Plus embarcado, se encuentra en Golfo Nuevo a la espera de mejores condiciones meteorológicas antes de dirigirse al área de operaciones para reemplazar al Aviso ARA Puerto Argentino.

Por su parte, el barco oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos de Norteamérica, y el aviso ARA Puerto Argentino permanecen en la Base Naval Mar del Plata para realizar el reabastecimiento y recambio de personal.

Lucha imparable

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro dijo: "Mi vida hace un mes que pasa únicamente por encontrar a mi hijo".

El abogado que representa a varias de las familias y es papá del teniente de corbeta y tripulante del ARA San Juan Alejandro Tagliapietra habló con Infobae cuando se cumplió un mes de la desaparición.

El día que a Luis Tagliapietra le dijeron que el submarino en el que viajaba Alejandro, su hijo mayor, había perdido comunicación con la Base Naval de Mar del Plata, no tenía forma de imaginar todo lo que estaba a punto de cambiar su vida.

Un mes después, el abogado de 47 años camina apurado por los pasillos de canales de televisión, de edificios militares y del Congreso de la Nación. Habla con periodistas, se reúne con políticos, y representa en la causa penal que investiga la desaparición del ARA San Juan a familiares que enfrentan con iguales proporciones de pánico que de esperanza, la incertidumbre de no saber qué pasó con el buque.

Luis llega, se maneja en moto, dice, que es la única forma de atravesar la Capital Federal para cumplir con todas las obligaciones que tiene por estos días.

"No puedo dejar de pensar en lo que me falta hacer", comenta. Tiene casi 90 mensajes de WhatsApp sin leer que se acumularon en apenas unas horas, no los ve a todos, pero antes de empezar la entrevista se asegura de chequear las novedades de Familias Unidas, el grupo que comparte con el resto de los familiares del San Juan.

Luego, Luis habló. "Se siente de todo, dolor profundo, mucha tristeza, se me borró la sonrisa. Siento mucha frustración, mucha impotencia", son las primeras palabras que le salen.

Por último, el abogado y padre del submarinista expresó: "No pararé hasta que me den una repuesta concreta y seria".