Ezequiel, un chico ejempla quiere ser médico

Se llama Facundo Ezequiel Esquite, tiene 16 años y es estudiante del colegio secundario N§ 5.073 de Rosario de Lerma. Hace unos días recibió una nueva medalla de honor por su excelente promedio en los estudios, con una calificación de 9,17, por cuarto año consecutivo.

Días pasados envió un mensaje al presidente del Club Juventud Unida en donde juega en las divisiones inferiores, para informarle que obtuvo el mejor promedio de estudio de este año en su colegió y que además le llevaría su libreta de calificaciones al club para que otros chicos sepan que se pueden lograr los objetivos con esfuerzo y dedicación. Vicente Aveldaño, que preside la institución deportiva, subió las fotos de su diploma y su libreta de calificaciones al Facebook y resaltó el esfuerzo del joven. La noticia se hizo viral en minutos. Cientos de vecinos los felicitaron por su dedicación al estudio.

El Tribunolo visitó en su casa del barrio San Jorge, en Rosario de Lerma, donde vive con Gualberto, su papá, albañil; Graciela, su mamá, y tres hermanos menores. Respetuoso, humilde y con el uso de vez en cuando del celular es Facundo Esquite.

Mientras otros chicos disfrutan de sus merecidas vacaciones, el Facu se levanta temprano para ir a trabajar a una pequeña verdulería del barrio. Luego, en las tardes se calza los botines y entrena en el Club Juventud Unida, en la sexta división, la misma con la que salió subcampeón este año en el Valle de Lerma. "Tengo tiempo para todo. Para estudiar, trabajar, divertirme con mis amigos y hasta para leer que me gusta mucho. Después que concluya el secundario voy a estudiar biología y medicina. Comencé a prepararme. No es un sueño, lo voy hacer realidad", dice, y explica porque le envió el mensaje al presidente del Club: "El presi siempre nos dice que debemos estudiar para salir adelante que es la única manera de mejorar nuestra calidad de vida. Lograr bienestar personal".

"Tengo buenas notas. Mis compañeros me felicitaron, pero más que felicitaciones, me gustaría que mis compañeros y amigos puedan imitarme. Estoy seguro de que vamos a mejorar nuestras vida y darle alegrías a nuestras familias", dice. El joven juega de marcador derecho en la sexta. Es rápido y tiene buena pegada. Entrena por las tardes y por las noches le gusta leer y conversar con su mamá, Graciela, quien está a punto de terminar el profesorado para la enseñanza primaria. "Mi papá trabaja de albañil y mi mamá le falta poco para recibirse de maestra. Uno de mis hermanos tiene el mismo promedio de estudio. En mi casa todos no esforzamos para salir adelante. Si todo se me da como lo vengo planificando, voy a estudiar medicina. Quiero ayudar a mi familia y a los que no tienen posibilidades", cuenta.

Los amigos de Esquite dicen que así como gambetea en la cancha, también lo hace en la vida. Sabe jugar en equipo y cuando las cosas no salen tan bien, alienta para levantar el ánimo de todos.

"Me gusta jugar al fútbol y sobre todo conocer los pueblos cercanos. No conocía. Ahora al salir a jugar con otros clubes estoy conociendo Chicoana, Cerrillos, La Merced. Nunca salí de Rosario", cuenta sin ninguna vergenza Facundo.

Su promedio de estudio es alto y significativo. Por cierto, vive en el otro extremo de la ciudad y nunca faltó a clases este año. La única media falta que tiene es porque llegó tarde a principio de año, porque la calles de su barrio estaban inundadas por la lluvia. Es un genio.