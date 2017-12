Taxis y remises, cada vez más arruinados y sin posibilidades de mejorar el servicio

Con una estampita de San Expedito colgada del espejo retrovisor y otra figura del mismo santo en el torpedo, Juan transita todos los días las calles de la ciudad. Su Fiat Uno, modelo 2010, tiene más de 530.000 kilómetros recorridos y aunque el deterioro es evidente, todavía puede hacerlo dos años más ya que la ley se lo permite. La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), organismo que controla este servicio, indicó que la antigedad máxima autorizada para circular es de 10 años. Autos sin aire acondicionado, con los asientos que se hunden o con la cuerina abierta, ventanas que no suben y bajan con facilidad, amortiguadores en ruina y, en muchos casos, vehículos sucios. Eso es lo que puede padecer un salteño o turista al tomar ese servicio de transporte en Salta.

Según la AMT, la antigedad media (años) del parque automotor de los vehículos con taxímetro y remises habilitados en la provincia es de cuatro años en el caso de los remises y cinco en los taxis.

Los autos más utilizados para este servicio son los más económicos, pero son coches que hoy pueden superar los 200.000 pesos. Fiat Siena y Uno, Chevrolet Corsa y Volkswagen Gol, en ese orden, son los modelos más recurrentes.

La baja rentabilidad que tienen los propietarios de los coches, sumado a la imposibilidad de sacar créditos para renovar los autos y el costo excesivo que tienen las unidades nuevas provoca que cada vez sea más difícil para el propietario de una licencia de taxi renovar su auto; por esta razón el parque vehicular de taxis y remises en la ciudad de Salta es cada vez más vetusto.

El organismo provincial informó que en el área metropolitana provincial circulan 3.613 vehículos entre remises y taxis. Del total, más del 91% (3.307) está registrado en la capital de la provincia; mientras que el resto se divide en las localidades de: Cerrillos (73 vehículos), Campo Quijano (57), Rosario de Lerma (82), La Merced (36), Chicoana (20), El Carril (6), San Lorenzo (18) y Vaqueros (14).

Según expresa la AMT, la antigüedad máxima permitida para circular es de 10 años y para incorporar un vehículo al servicio el mismo no debe superar los 10 años de antigüedad. Es por eso que en muchos casos los dueños de una licencia prefieren comprar un auto usado que reúna las condiciones antes que meterse en un 0 km.

“No se puede cambiar el auto así nomás. Yo estaba pagando un plan para un auto nuevo y en un momento se me hizo imposible. En la cuota 26 lo tuve que vender porque ya superaban los 5.000 pesos y se me hacía imposible pagarlas. Eran muy caras para mi, así que un amigo me lo compró y se hizo cargo de las cuotas atrasadas. Prácticamente se lo regalé al plan”, explicó su situación Juan.

Ernesto Alvarado, delegado gremial del Sindicato y Cooperativa de Taxis de Salta (Sicotasa) y actual concejal en la ciudad de Salta, en diálogo con El Tribuno expresó que la realidad de los trabajadores no escapa a la situación del país; “estamos mal”, acotó. Para el delegado gremial, el servicio de transporte que prestan los taxis y remises es fundamental para la sociedad y nunca recibieron un subsidio ni ayuda de parte de ningún gobierno.

</SUBTITULO>Formas de Crédito

Alvarado comentó que se está trabajando en un proyecto para que el dueño de la licencia pueda acceder a un crédito y así renovar su auto. Planea presentarlo el año que viene cuando se reinicie el período legislativo en el Concejo Deliberante. “Muchos de los compañeros pagan el monotributo más económico y no acceden a un préstamo. Es por eso que estamos proponiendo que el banco tome la licencia de un taxi como garantía y así poder acceder a un préstamo bancario”, indicó.

El delegado gremial aclaró que hace 30 años esta posibilidad existía y que funcionaba como una “herramienta” para que los trabajadores puedan autofinanciarse utilizando la licencia. También hay otra idea que surgió en una reunión que tuvo con el presidente de la AMT, Federico Hanne, y que piensa planteársela a los legisladores nacionales por Salta. Consiste en que el Gobierno nacional le quite carga impositiva a los autos, que supera el 40%, así están exentos de impuestos y se reduciría el precio de los vehículos y serían más accesible.

José Ibarra, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital y actual senador por Guachipas, es uno de los principales impulsores para que se firme una ley para que los taxistas puedan comprar autos sin impuestos.

“En la reunión se planteaba la posibilidad de renovar las unidades con créditos del Banco Macro, pero yo tiré de pedirle a los funcionarios una reducción de impuestos para compra de vehículos a los que tienen taxis y remises”, expresó Ernesto Alvarado.