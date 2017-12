La espera se alarga: la final del ascenso se jugaría el viernes

Estaba casi todo listo en Salta. La organización, el nuevo precio de las entradas que viene con aumento, los socios, el equipo, el cotillón, todo. Pero desde Córdoba llegó una noticia que no esperaba nadie en la tarde noche: Racing pidió la postergación del partido aduciendo problemas con el traslado del plantel, a raíz del paro en el sector aeronáutico. Pero Los dirigentes de Central Norte no se quedaron de brazos cruzados y también elevaron un pedido: jugar mañana como estaba previsto, a las 17. En definitiva, el Consejo Federal tiene la pelota y hoy definirá el día de la revancha.

La ansiedad se volvió incertidumbre para el cuervo y su gente, que tendrá que aguardar unas horas más para conocer con exactitud el día del partido desquite, en el que Central tiene que revertir el 0-1 del encuentro de ida, si pretende lograr el ascenso al Federal A.

El plantel de la academia tenía previsto venir a Salta hoy vía aérea, pero le cancelaron el vuelo, con lo cual el club cordobés solicitó la postergación del partido.

Los dirigentes de Racing le confirmaron a medios cordobeses el retraso avalado por el Consejo Federal, supuestamente. Racing luego lo hizo oficial en su cuenta de Twitter. Cuando la noticia comenzó a circular en las redes sociales tomó por sorpresa a los dirigentes de Central, que se encontraban reunidos anoche finiquitando la organización del partido.

El presidente Héctor De Francesco tomó su teléfono para pedir que no se reprograme o, en el peor de los casos, que se programe el duelo final para el jueves, no más allá.

El paro aeronáutico comenzó ayer al mediodía y tenía previsto extenderse por 24 horas, por lo que hoy a las 12 se normalizarían los vuelos.

Si la revancha finalmente se retrasa, tanto el equipo cordobés como el plantel azabache tendrán dos días más de recuperación para sus jugadores. Y no solo eso, a Central Norte como club también lo puede beneficiar ya que habrá más tiempo para aquellos hinchas que deseen hacerse socios o ponerse al día con la cuota, para poder estar presente en el estadio Dr. Luis Güemes, el escenario de la gran final.