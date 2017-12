Coni Martínez cargó su guitarra y emprendió un nuevo desafío

“Soy tarareante desde la cuna”, cantante desde que sus padres descubrieron que en ella existía un don, y compositora desde la primera vez que le rompieron el corazón.

Coni Martínez es una salteña, criada en Rosario de Lerma, nacida en el 1988, en plena “era dorada” del rock nacional. Trae en su ADN las canciones que le cantaba su abuelo paterno con la guitarra y los temas que sonaban en el parlante de su casa.

En agosto de 1999, con solo 9 años, le regalaron su primera guitarra: “Empecé a foguearme donde todos comienzan: guitarreadas, peñas y festivales. Apenas 6 meses después, me subí al escenario mayor del Festival de Baradero, con un público de 10 mil personas. Me eligieron revelación, entre más de 100 artistas de todo el país. No me voy a olvidar nunca esa sensación de cantar entre la Negra Sosa y Cuty y Roberto Carabajal”, aseguró Coni.

A lo largo de los años recorrió diferentes partes de Argentina llevando su música a cada rincón, aprendiendo del camino y compartiendo experiencias con diversos artistas a lo largo de los años.

En el 2010 llegó a la final del reality televisivo Talento Argentino. Con más de 100 mil visitas en YouTube, su música se empieza a expandir por lugares donde aún no había pisado.

“Talento fue abrir una puerta importante, esa semillita que sembramos en Telefe, de a poco empezó a florecer en los lugares donde tocábamos y donde nos daban la posibilidad de seguir haciendo lo que más nos gusta”, dijo.

Su primer material discográfico Luna de Albahaca, producido por Juan José “Colo” Vasconcellos, incluye composiciones propias y en coautoría con José Adolfo “Puma” Vasconcellos. Además participaron Los Huayra como artistas invitados en el tema “Cable a tierra” dándole gran trascendencia al disco.

“A través de Los Huayra también hubo mucha gente que empezó a conocer mi música. Porque además de ser mis referentes, y de poder grabar con ellos, yo sentí que me dieron una oportunidad para seguir creciendo, eso no lo hace cualquiera”, acotó Martínez.

Participó en Amazing Race para Estados Unidos e India, como artista invitada, y en dos documentales europeos. En el 2014 se filma “Deshora” coproducida por Colombia, en el que Coni deja el traje de cantante y compositora, para ponerse en la piel de productora.

En 2013, integra el trío Son Ellas, en el que fusionan ritmos folclóricos, ritmos latinos y baladas, abriendo un abanico de posibilidades que las lleva a tener un estilo propio que les otorga un sello distintivo y particular.

“Fue unas de las cosas más lindas y difíciles que me tocó en mi vida, siempre canté sola, y en el trío se complicaba al principio a la hora de armonizar.

Jime Teruel y Vero Marcos son dos expertas, me enseñaron demasiado. En mayo de 2013 realizamos por tercera vez consecutiva, una importante gira por Chicago (EEUU), con motivo de la celebración de la Revolución de Mayo como únicas representantes y embajadoras argentinas para este acontecimiento. Así llegó la grabación del primer disco oficial del trío, producido por Sebastián Choque. La primera presentación fue en un teatro de la ciudad de Buenos Aires, en el que agotaron las localidades de la primera función y tuvieron que agregar una más en la misma noche, también agotada. Para coronar dos años del buen momento de la banda, fuimos invitadas por Karina ‘La Princesita’, en la presentación de su disco en el Luna Park”, añadió Coni.

Por fin llegó el momento de encarar nuevamente su carrera como solista, subirse a sus zapatillas y cargar su guitarra, para emprender un nuevo rumbo...

Al lado del productor Sebastián Choque, presentó “Muy Cat!”, un tema pop, el primer single nuevamente como solista, en el que tuvo más de medio millón de reproducciones.

“Hace un mes lanzamos ‘Chau’, la continuación del tema anterior, que lo produje junto a mi baterista Gastón Fleckenstein. Lleva más de 50 mil reproducciones en Facebook”, enfatizó.

También se refirió a su repertorio: “Cada una de las canciones son historias de mi vida, temas propios y también de otros autores que elegí de manera minuciosa. Mi único objetivo en cada actuación es que la gente lo pase bien, que se divierta y que juntos podamos emocionarnos. También debo destacar a mis músicos: Gastón, Facu Urtazún y Luis Castro. Agradezco tener la familia y amigos que tengo, porque me apoyan en todo momento y en cada locura que se me ocurre”, sentenció Coni Martínez.

La Coni sigue creciendo y recorriendo el país con canciones propias y otras de diferentes autores, con las que describe su vida.