El periodistaJorge Lanatarepudió la violencia que se vio ayer frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma previsional, pero sostuvo que lo que el Gobierno hizo con los jubilados “es un abuso de poder, porque no están organizados y son los únicos que no pueden romperle las pelotas”.

En la habitual editorial que hace en su programa en Radio Mitre, Lanata señaló que “cuando vos ajustás te tenés que ajustar vos primero, porque tenés que tener autoridad moral para llevarlo a cabo". En esa misma línea, consideró que el Gobierno fue “muy torpe y poco hábil” sobre cómo se trato el proyecto de ley, según publicó El Cronista.

Para Lanata, “lo que el Gobierno hizo con los jubilados es un abuso de poder, porque no están organizados y son los únicos que no pueden romperle las pelotas. Es mucho más difícil pelear con el lobby del azúcar, o el de las bebidas, que con el de los jubilados”.

En ese contexto, el periodista indicó que hay otros lugares de donde conseguir ese dinero que le van a sacar a los ancianos. “Los jueces no pagan ganancias, hay excepciones a no se qué...por qué no se hace todo esto primero", planteó.

Por otro lado, dijo que si bien no está “de acuerdo con la ley, el Gobierno debía sacarla porque sino se rompía el principio de autoridad”.

Y alertó que “si ayer se suspendía la sesión, el Congreso no se reunía nunca más".

Respecto a la violencia

Con respecto a los hechos de violencia que se sucedieron ayer frente al Congreso, Lanata manifestó que “un tipo que le tira la piedra a un policía tiene que ser detenido, pero un policía que no lleva su placa y le tira una piedra a un manifestante, también tiene que ser detenido. Acá lo que no se está cumpliendo es la ley. Esto en el resto de los países del mundo”.

En la Argentina “se le perdió el respeto a la policía” -señaló-, pero también “hay que reconocer que la policía colaboró para esa pérdida de respeto, cuando ayudó a desaparecer gente en el pasado, cundo estuvo detrás de la trata de personas, del narcotráfico”, sumó.