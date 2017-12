El pasado martes 5 de diciembre, se realizó la reunión para la constitución de la Mesa Argentina de Carne Sustentable, convocada por la Mesa Redonda Global para la Ganadería Sostenible (GRSB-Global Roundtable for Sustainable Beef), Fundación Vida Silvestre Argentina y Arcos Dorados. El objetivo del encuentro fue constituir formalmente la mesa nacional como respuesta a las nuevas y crecientes demandas de los consumidores, poniendo el foco en la sustentabilidad y en la producción responsable de la carne vacuna en Argentina.



La iniciativa representa una oportunidad de poder definir de manera local un estándar de sustentabilidad para la cadena de valor, estableciendo los criterios que permitan establecer una cadena vacuna argentina que sea ambientalmente sana, socialmente responsable y económicamente viable. Esto se ve impulsado por el hecho de que los consumidores muestran preocupación por la forma en que se producen, procesan y distribuyen los alimentos que consumen y sus consecuencias tanto en materia económica, social y medioambiental.



La convocatoria contó con la participación de organizaciones de diferentes sectores, entre los que se encontraban representantes de frigoríficos, minoristas, grupos de productores y asociaciones, empresas, académicos y ONGs, en donde se definieron los niveles de involucramiento y se establecieron los posibles grupos de trabajo. Se contó con la presencia de un representante de la Mesa Brasileña que expuso su experiencia en la conformación de la GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável).



“Es un tema con la debida importancia que requiere comenzar a trabajar en ello y que por tratarse de iniciativas de largo plazo es importante no perder el tiempo para no llegar tarde con las respuestas a las demandas” afirmó Josefina Eisele, directora regional de GRSB. Por su parte, Pablo Preliasco, Coordinador de Ganadería Sustentable de Fundación Vida Silvestre Argentina expresó: “Es una oportunidad única para discutir la sustentabilidad de la carne con todos sus actores”.



Las nuevas tendencias en materia de consumo responsable presentan nuevos escenarios que empujan a las grandes empresas a incluir en sus prácticas nuevos lineamientos en materia de sustentabilidad, trabajando en conjunto con diferentes ONGs para anticiparse a los cambios y dar respuestas concretas al respecto. Esto incluye tener en cuenta los aspectos vinculados a la emisión de CO2, la deforestación, la conversión de hábitats naturales, la pérdida de biodiversidad, entre otros, que están relacionados con la producción de carne vacuna y que requieren una solución que involucre a los diversos actores de la cadena.



En este sentido, Francisco Ríos Centeno, gerente senior Supply Chain para América Latina de Arcos Dorados afirmó: “Lograr que todos los locales de McDonald’s en Argentina cuenten con carne producida de manera sustentable es un objetivo que venimos trabajando desde hace tiempo. Por eso fomentamos e impulsamos el diálogo con todos los actores de la cadena, que nos lleve hacia una producción sustentable desde lo económico, lo social, la salud y bienestar de los animales, y el cuidado responsable de los recursos naturales, mejorando la gestión integral de la producción. Este camino implica un compromiso con el cuidado de los recursos naturales, el ecosistema, los animales y la sociedad.”



El objetivo final es lograr un cambio significativo que permita impulsar la producción de alimentos de forma responsable y sustentable, buscando balancear tanto los impactos sociales y económicos como los medioambientales.