Pratto: “Me seduce que River me quiera contratar”

Lucas Pratto, uno de los refuerzos principales que pidió el técnico de River, Marcelo Gallardo, y por quien el club ofrecería unos 10 millones de dólares a San Pablo de Brasil, se mostró interesado que el millonario lo quiera contratar.

Pratto aseguró que lo “seduce” volver al fútbol argentino en River, aunque confirmó que los dirigentes aún no se comunicaron con su representante. “Si River me quiere, tiene que negociar con San Pablo”, expresó el Oso Pratto en declaraciones a TNT Sports.

“Será cuestión de que llamen a San Pablo y negocien. Yo respeto mucho al club, no puedo decir que me quiero ir, pero obviamente me seduce que River me quiera contratar. Ya es una cuestión de los clubes y no mía”, manifestó Pratto.

El goleador platense, de 29 años, reforzó la idea de su regreso por cuestiones familiares. “En Argentina tengo a mi familia y a mi hija, cada vez que vengo no quiere que me vaya”, admitió.

Además, aclaró que en nuestro país “estoy más identificado con Vélez que con Boca”, por su pasado en los clubes xeneize (2009) y de Liniers (jugó del 2012 al 2014). “En Boca tenía arriba a Palermo y atrás venía Boselli. Para los chicos que veníamos de abajo era muy difícil llegar a Primera porque estaban los mejores”, recordó.

“No estoy identificado con Boca, más allá de que allí hice Inferiores. Me marcaron mucho los tres años que estuve en Vélez, hay un cariño mutuo con la gente y mantengo diálogo con los chicos que estaban ahí. Siempre que nos juntamos recordamos los buenos momentos”, contó Pratto.

Por último, Pratto explicó que en el mundo “se ve más el fútbol argentino que el brasilero. Yo tengo la esperanza de tener otra oportunidad en la Selección”.