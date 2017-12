Una marca de productos para adelgazar uso el rostro de Micaela García para publicidad

Una marca de productos para adelgazar publicó en su página web el rostro de Micaela García, la joven que fue asesinada en abril pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguay, para promocionar un suplemento dietario. .

Así lo confirmó Néstor García, el padre de la joven, que se enteró de la publicación por una amiga que se interesó en el producto y al entrar al portal se encontró con la foto de Micaela.

A la joven víctima, en la página en la que se promociona el suplemento dietario le cambiaron el nombre y le inventaron un testimonio. .

En el sitio Ohsi Argentina, en la que se ofrecen los suplementos para adelgazar y bajar de peso, se podía ver hasta este lunes, ya que la publicación fue eliminada en las últimas horas, el rostro de Micaela, sonriente y con el nombre de Gabriela Montes de Oca, de 24 años.

A la foto de la joven la acompañaba un testimonio que decía: ‘Me re ayudaron: tenía 7 kilos de más que me molestaban y gracias a ustedes, sus consejos de alimentación y las pastillas, ya pude bajarlos. Graciaaas‘.

‘A una amiga mía le interesaba el producto, entró a la página, encontró esto y me avisó‘, contó a NA García, quien confirmó que aún no sabe si iniciará acciones legales contra la firma.

‘Es comercialización fraudulenta y prueba que los testimonios no son reales. El estado debería actuar de oficio‘, agregó el padre de la joven, quien agregó que ‘realmente da mucha bronca lo que hicieron‘.

En tanto, García comentó que si bien él no se contactó con la compañía que subió la foto de su hija, desde Ohsi Argentina le escribieron este martes por Messenger y le dijeron que fue un error del webmaster.

‘Recién me escribieron y no me dijeron mucho más que eso, que fue un error del webmaster‘, indicó el hombre.

Este martes, en el portal de la empresa ya no se podían ver los productos que ofrecen ni la imagen de la joven, y apareció la leyenda: ‘Nos encontramos momentáneamente en pausa por falta de diseñador gráfico. Disculpen las molestias, pronto estaremos trabajando nuevamente‘.

Micaela García desapareció el sábado 1 de abril pasado luego de salir de un boliche de la ciudad entrerriana de Gualeguay y su cuerpo fue hallado siete días más tarde con signos de haber sido estrangulada y violada.

Por el femicidio, Sebastián Wagner fue condenado en octubre pasado a la pena de prisión perpetua, mientras que Néstor Pavón, el otro acusado que había llegado al juicio oral acusado de cómplice del asesinato fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de ‘encubrimiento agravado‘, al no encontrarse elementos de su participación en el crimen.