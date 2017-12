Marina Cornejo, una joven que reúne belleza y talento para imponer su canto

Sus raíces no le permiten opción, el folclore lo lleva impregnado en la piel. Su inocencia aún se mezcla con su ímpetu y cristalizan un talento importante para el mencionado género musical.

Marina Cornejo tiene 21 años y empezó a recoger aplausos y elogios a lo largo y ancho de la provincia.

“Me inculcaron mis raíces bien salteñas desde chica. Luego fui incursionando tras los pasos de mi tío abuelo Abel Mónico Saravia a través de sus composiciones folclóricas. Sin duda, que su sabiduría y humildad fue una motivación inmensa para sumergirme en esta profesión. Cada día que pasa me enamoro más de sus grandes creaciones, un hombre que amo profundamente el campo”, aseguró Cornejo.

“Salí paisana de la tradición en Rancho El Torito (Las Lomitas), en la localidad de Campo Quijano; también paisana provincial y así junto a la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes recorrí las distintas provincias del territorio nacional. Me quedaron grabados los viajes a Corrientes y Chaco, y también las experiencias por el interior de nuestra provincia. La frutilla del postre fue cuando me fui a la ciudad boliviana de Tarija, en condición de paisana nacional, representando a Argentina y a mi Salta querida. Tuve la oportunidad de hacer conocer mis pagos a través de lo que me gusta hacer que es cantar y bailar folclore”, agregó Marina.

Lógicamente que el mercado musical es exigente y espera una pronta respuesta del artista. El disco siempre es la presentación más clara del cantor.

“Ya estamos finalizando el primer material discográfico, en el estudio El Fuelle, que lógicamente incluirá varias canciones de mi tío abuelo. También dispongo de notables clásicos del cancionero popular. Ya escribí algunas canciones pero aún no me atrevo a sumarla en un disco. Con el tiempo iré puliendo y aprendiendo en referencia a la composición”, sostuvo la joven oriunda del “Portal de los Andes”.

Solo hace unos días alcanzó un logro importante para su carrera artística, obtuvo el primer premio en el Pre Cosquín, que se realizó en Quijano, junto a representantes de Salta y también de otras provincias.

“Es un gran mimo y una inyección anímica para abrazar con fuerza el canto. Hace un tiempo tomé la determinación de empaparme de lleno en el bello mundo de las notas musicales. Sueño con vivir dignamente de esta profesión. Llevo cinco años en el circuito y cada día alimento aún más mis pretensiones. Me considero una persona responsable y con muchas ganas de trabajar, creo que es la base para alcanzar objetivos”, aseveró Cornejo.

Los músicos que la van a acompañar son Juan Vidaurre, Pedro Tames, Federico Alanís y Gastón Rodríguez, quien además es el producción musical.

“Soy una mujer hecha en el campo, fue mi modo de vida, y ahora me queda transmitirlo a través de mi canto y mi mensaje”, dijo finalmente la salteña.