Olmedo "Los políticos deben tener un gesto de humildad con los jubilados"

El diputado nacional Alfredo Olmedo, en su discurso durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, pidió la creación de un fondo solidario para los jubilados, en el cual cada legislador realzará un aporte de 20 mil pesos mensuales durante 12 meses.

"Este es el primer paso, los políticos deben dar un gesto de humildad, está es una forma" dijo.

Además insistió en que es necesario que se cumpla el bono para los jubilados que solicitó al Poder Ejecutivo antes de la sesión anterior.

"Solicité un bono para los jubilados. No es posible que en 30 años de democracia cada vez que la política se metió en el medio haya llevado solo problemas a los jubilados", dijo.

En relación a la situación de violencia vivida hoy fuera del Congreso, el diputado sostuvo que no se sale de una ley con palos y piedras, se debe volver al diálogo dejando de lado las ofensas políticas.

El papelón

En el fragor de los discursos, algunos diputados pueden cometer algún que otro error de información. Pero lo que sucedió con el diputado Alfredo Olmedo, de la provincia de Salta, fue un verdadero papelón: se puso de pie para homenajear a un policía muerto, información que era falsa.

En su discurso, el legislador de la fuerza Salta Somos Todos criticó la manera en la que militantes de izquierda agredieron a las fuerzas de seguridad para oponerse a la reforma previsional. "Venía con otra idea para la sesión, pero cuando me encuentro que desde un grupo de sectores políticos donde la salida a este proyecto de ley son los tiros y la piedras, no cuenten conmigo", afirmó.

Entonces, tuvo un gesto que generó un griterío en el recinto. "Me pongo de pie. ¡Acaba de morir un policía y me pongo de pie!", exclamó. En segundos, sus colegas le advirtieron, a los gritos, que esa información había sido desmentida y no era cierta.

"¡Cómo que no! ¡Está en todos los medios! Yo lo escuche", fue la respuesta del legislador. En lugar de apaciguar, la reacción fue peor y más legisladores le reprocharon sus dichos. "Si me equivoco, me disculpo, no tenga duda. Yo no le grito a nadie", cerró Olmedo.