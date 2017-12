Pampita definió su estado civil: “Es indeterminado” y Pico le mandó un piropo

El fin de semana, finalmente Pico Mónaco se encargó de confirmar que estaba atravesando una crisis con Pampita, aunque desmintió totalmente que haya terceros en discordia, a propósito de las versiones que lo relacionaban con Sol Pérez.

Sin embargo, aún faltaba la palabra de la jurado del Bailando, y lo hizo en la previa de la gran final del certamen.

“¿Cómo aparece en el Facebook tu estado civil?”, la consultó José María Listorti.

“Indeterminado, no se sabe”, respondió ella.

“¿Están en una crisis?”, indagó el conductor de Este es el Show.

“Y, ya lo han visto, yo a esta altura de la vida opté por decir todo lo que me pasa porque sino después dicen ay, no lo dijo, mejor decirlo. Pero bueno, también te sometés al escrutinio de la gente, a mentiras”, contestó la conductora de Pampita Online.

“¿Lo de Sol Pérez es mentira, nunca existió ese chat, nada?”, fue más allá Josema.

“Nada. Nunca jamás le revisé a Pico el teléfono, nunca sospeché de él. Es una persona que me dio siempre confianza, que tiene valores súper fuertes, es muy leal, jamás se me ocurrió eso. Cuando salió la noticia dije ‘guau, qué sorpresa’, porque hay mucha imaginación, y mucho de copiar la noticia y repetirla”, afirmó la modelo, quien lamentó que la hayan involucrado a la chica del clima.

“Lamento mucho que la hayan involucrado en algo que no tenía nada que ver porque no se lo merece, se comió mala onda de un montón de gente. Es una chica divina, por lo menos lo que vi acá en el Bailando re tranqui, nunca tuvo problemas con nadie. Sé que en el programa también, súper agradecida al lugar que le dieron y quedó metida en eso”, concluyó al respecto.



Pico y su mensjae a Pampita

Luego de que la jurado hablara de su estado civil en la previa de ShowMatch, Mónaco siguió la transmisión con atención. Y le dedicó un mensaje en las redes sociales a su ¿ex? novia.

Si bien los dos confirmaron públicamente que están atravesando una crisis, hay algunos gestos que hablan más que mil palabras y que permiten soñar con una reconciliación entre ambos.

Así por lo menos se interpreta una imagen del Instagram Stories de Pico Mónaco, donde se puede apreciar una foto de la jurado del Bailando iluminada por su sonrisa característica en la previa de la final del certamen, a la que el ex tenista le agregó un “siempre bella”, que es toda una definición.