Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron padres de mellizos en secreto

La ex tenista profesional Anna Kournikova, de 36 años, y el cantante español Enrique Iglesias, de 42 años, mantuvieron el doble embarazo en absoluto secreto.

Los niños, llamados Nicholas y Lucy, nacieron el fin de semana en Miami, reveló TMZ.

Las padres primerizos han estado saliendo desde 2001. Se conocieron durante la grabación del video Escape de Iglesias. Desde el inicio de su romance han sido muy reservados.

No han sido vistos juntos en público desde hace casi un año.

Las últimas imágenes de Kournikova con uno de los ocho hijos de Julio Iglesias son de noviembre de 2016, en Miami, donde reside la pareja desde hace 16 años

La revista Hola! confirmó la noticia y señala que la pareja no acudió a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco al comienzo de diciembre para evitar las cámaras.

La rusa ocultó la feliz noticia tanto de los paparazzi como de los fanáticos.

En su cuenta de Instagram, la deportista compartió varias fotografías de sus perros y diversas selfies. En ellas, la ganadora de dos Abiertos de Australia aparece con ropa muy ancha.

Por el momento, ninguno de los protagonistas ha hablado al respecto.