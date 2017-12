El SAR, de gran utilidad, pero que muy pocos conocen

Consiste en un convenio de búsqueda y rescate de vidas, no de bienes.

El capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada, leyó la "gacetilla de prensa número 50" en la que dio cuenta de la finalización del caso SAR (Search and rescue, por sus siglas en inglés) para pasar a la fase de búsqueda.

Una extensa nota de Fernando Morales, capitán de fragata y veterano de la guerra de Malvinas, explica detalladamente la situación.

Las Naciones Unidas, a través de la Organización Marítima Internacional (OMI), estableció un convenio de búsqueda y rescate de vidas, no de bienes, que hace que ante cualquier siniestro marítimo, siempre cualquier porción de mar debe estar atendida por un estado ribereño, que ejerce el control de autoridad SAR.

Para la superficie SAR de nuestro país, con los escasos medios con que contamos, por no decir nulos, el compromiso que asumimos frente al mundo es patrullar una zona de 18 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual compartimos el Atlántico Sur con Sudáfrica. Después, más al norte, corresponde a Brasil, Uruguay también tiene una porción y Chile, lo mismo, en el Pacífico. En este caso, compartimos con el país trasandino una parte en el sector Antártico.

Ante cualquier situación que ocurra en esos 18 millones de kilómetros cuadrados de un buque propio, extranjero, militar, civil o deportivo, es decir la Argentina, tenemos la obligación de asistirlo. En los últimos años hubo 10 mil casos SAR en nuestra zona de incumbencia. El 99% de los casos fue atendido por la Prefectura, porque fueron buques pesqueros que tienen que evacuar un tripulante porque se enferma.

Pero el del ARA San Juan fue el primer caso SAR de envergadura en los últimos años y casi el único que involucró a un submarino. Es un caso único en la historia.

Cuando el caso SAR es de una envergadura tal que excede al país, está previsto pedir ayuda a otros estados. Y cuando se trata de un submarino, hay un fondo económico al que aportan todas las potencias que poseen submarinos en proporción a la cantidad de estos de que disponen. Rusia tiene 62 submarinos y los Estados Unidos tienen 66, son las naciones con las flotas más grandes. El fondo en cuestión es el que financia todos los gastos no militares que surgieron en los últimos días, como fueron los alquileres del buque Sophie Siem o del Skandi Patagonia.

Cuando el jueves por la mañana se dispuso el regreso de esos buques a puerto, la señal era clara: se estaba por anunciar el fin del caso SAR, o sea, que ya no iban a buscar sobrevivientes. Ahora continúa otra fase de búsqueda, de los restos del navío, pero el mundo ya no está obligado a ayudarnos, ni comprometido militarmente. Esto es porque ahora se trata de un bien material, ya no hay ninguna posibilidad de rescatar cuerpos si el submarino está hundido a 600 metros de profundidad.

Hace cinco meses se hundió frente a Rawson el pesquero El Repunte, episodio en el que murieron 12 personas y dos lograron sobrevivir. Dos cuerpos fueron rescatados y diez quedaron desaparecidos. A las 96 horas, la Prefectura dio por agotado el caso SAR con respecto al rescate. Porque se supone que diez personas no pueden humanamente subsistir en el medio del mar helado más de 12 horas. Se tomó un margen de hasta cuatro días, pero no tenían ni una balsa, porque las balsas fueron encontradas en las inmediacio nes del buque y sin gente. Entonces la Prefectura, después de una determinada cantidad de horas, dijo que el caso en cuanto a rescate estaba termi nado. O sea, el tiempo de rescate del caso SAR responde a pa rámetros lógicos de supervivencia.