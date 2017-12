Vecinos de Los Olivos ayudaron a limpiar la escuela Monseñor Tavella

Vecinos del barrio Los Olivos, donde se encuentra instalada la escuela Monseñor Roberto Tavella, decidieron colaborar con la limpieza de un sector del establecimiento educativo, debido a la importante cantidad de cacharros que estaban acumulados en el interior de una dependencia alejada de las aulas de los alumnos, que cuenta con una estructura bastante debilitada debido a que se encuentra debajo del tanque de agua, y las constantes pérdidas del tanque mantienen una humedad constante en sus paredes, afectando también a su sistema eléctrico. Este espacio fue utilizado exclusivamente para guardar cosas que por una u otra razón no están en uso, como sillas y mesas. Como el depósito se encuentra muy cerca de uno de los patios de juego, por estas falencias se convirtió en un lugar de riesgo para los niños. Para colaborar con el personal docente, un grupo de vecinos, encabezados por el recientemente asumido senador Carlos Rosso, quien también es vecino el barrio, iniciaron la limpieza del depósito y la recuperación, en la medida de lo posible, de los elementos allí puestos a resguardo. "Nos convocamos para trabajar por la escuela, fueron muchas cosas las que tuvimos que extraer y ya solicitamos el permiso correspondiente para tratar de recuperarlas", expresó Rosso. La idea es que aquello que se pueda reparar sea enviado a las escuelas técnicas para que lo hagan, una modalidad que ya se realizó en oportunidades anteriores entre instituciones educativas de nivel primario con escuelas técnicas para recuperar mobiliario escolar. "Para todo esto se realizaron las correspondientes consultas al Ministerio de Educación, lo que me pone muy contento es que en los días que estuvimos trabajando muchos vecinos nos vieron y se fueron sumando, algunos con mano de obra, otros poniendo a disposición sus camionetas, como vimos que hay mucha predisposición, vamos a trabajar también sobre la mejora de las veredas". Si bien hay quienes consideran que todo esto debería ser solucionado por el Gobierno provincial, hay otros que creen que no siempre se debe esperar a que el Gobierno lo haga, el trabajo unificado de vecinos no solo da buenos resultados, sino también genera sentido de pertenencia, "otro problema es el tanque elevado, tiene importantes pérdidas, eso ya le corresponde a Educación solucionarlo, sé que las gestiones están realizadas y confiamos que el recambio llegará pronto".

Otro de los grandes inconvenientes con que cuenta esta escuela es la falta de seguridad, su alambrado perimetral es muy frágil y en algunos sectores muestra un gran deterioro, por lo que en horas de la noche o en primeras horas de la madrugada ingresan personas ajenas a la institución.