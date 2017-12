Un rugbier fue brutalmente atacado por siete jóvenes por ser gay

Un rugbier de 25 años sufrió un brutal ataque homofóbico por parte de un grupo de jóvenes en un local de comidas rápidas del porteño barrio de Palermo. La golpiza siguió hasta el sanatorio donde fue llevado para tratarse de las heridas y permanece internado.

El hecho ocurrió cuando Jonathan Uriel Castellari, integrante de Ciervos Pampas Rugby y de la Federación Argentina LGBT, ingresó a comprar algo al local de comidas rápidas luego de salir de un local bailable, señaló su amigo Sebastián, que lo acompañaba.

Indicó que “eran alrededor de las 6.30 cuando un grupo de unas siete personas comenzaron a burlarse por su condición de gay y a agredirlos verbalmente. Luego le dieron una paliza en el estacionamiento”.

Su amigo continuó: “Lo traje al sanatorio, donde lo dejaron en la guardia y le están haciendo estudios en la vista para que no pierda el ojo”. Minutos más tarde se supo que deberá ser operado.

“Seguiré luchando por una sociedad libre de homofobia”

“Después de un día horrible, tirado en una camilla, lleno de cables, agujas y con un ojo cerrado y el otro vidrioso de tantas emociones, no quería dejar de agradecer cada uno de los mensajes que recibí, mensajes de aliento llenos de amo”, fueron la primera frase que escribió Jonathan Castellari, tras el brutal ataque homofóbico que sufrió este jueves por la noche.

Jonathan se recupera en el hospital Güemes donde tiene golpes en todo el cuerpo, dientes partidos, dolor en la mandíbula y, lo más preocupante, una fractura en el hueso debajo del ojo derecho por la que tendrán que ser operardo.

“Esos mensajes son la esperanza que me queda para seguir luchando por una sociedad libre de homofobia. Al igual que muchos también sueño con una sociedad diversa donde exista el respeto por el otro. Hoy me voy a dormir muy triste, angustiado y dolido, pero con un dolor que no es físico y que no tiene nada que ver con los golpes”, continuó su descargo en su cuenta de Facebook.

“Tomá por puto, puto de mierda, si tenés tatuajes, bancatela, fueron algunas de las frases que escuché mientras 5 personas me pegaban en el piso y otras dos arengaban para que me revienten la cabeza a patadas”, agregó.

Castellari fue atacado por cinco hombres de entre 20 y 25 años afuera de un local de comidas rápidas y el caso se viralizó por la publicación de su amigo Sebastián Sierra en Twitter.