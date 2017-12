La Orquesta de La Merced despide el año con un concierto

Esta noche la Orquesta de Niños y Jóvenes de La Merced brindará un gran concierto gratuito y abierto a la comunidad mercedeña para despedir el año. La velada comenzará a las 21 en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de La Merced.

El repertorio estará integrado por obras de cámara y orquestales. La selección tiene un marcado tinte ecléctico, ya que incluye autores argentinos como como Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Manuel Castilla, Fito Páez, Charly García y Dante Spinetta, e internacionales como Larry Clark, Robert W. Smith, Beethoven y Vivian Tabbush.

Los niños y jóvenes tocarán Rondo Aus dem Tedeum, Carnavalito del Duende, Zamba de Balderrama, The Antagonist, La Tempestad, Himno a la Alegría, Mariposa Tecnicolor, Celia , Aires Argentinos y Rezo por vos.

Los chicos trabajaron arduamemte durante todo el año y realizaron varias presentaciones en distintos puntos de la provincia. Es que, desde su creación en 2014 la Orquesta de Niños y Jóvenes deleita a todo el Valle de Lerma con sus interpretaciones musicales.

“La orquesta me permite conocer la música. Poder expresarme a través de mi instrumento es algo único. Y el compartir y aprender me permiten ser mejor”, contó Adriel (20) a El Tribuno.

Por su parte, Paula, de 19 años, es parte de la orquesta desde su creación. “Estoy hace tres años y no hay nada mejor que disfrutar de la música y la calidez de los aplausos en cada concierto. Además, ver cómo todos, a pesar de lo distintos que somos, nos convertimos en uno sólo con la música”.

Por su parte, Fernando, de 20, agregó: “La orquesta es mi segunda familia, mi cable a tierra, aprendí a amar la música y la melodía que se puede crear en equipo”, agregó Fernando

Una gran iniciativa

la Orquesta de Niños y Jóvenes de La Merced deleita al Valle de Lerma con sus interpretaciones musicales. Está integrada por chicos de La Merced, Cerrillos, Chicoana, El Carril, San Agustín e incluso de Salta capital. La agrupación está conformada por 74 niños y jóvenes de entre 7 y 18 años. En la sede del colegio 5051 Nuestra Señora de La Merced, aprenden violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, corno, trompeta, trombón y percusión, bajo la dirección de un grupo de músicos docentes con destacada trayectoria a nivel provincial y nacional.

La orquesta forma parte del programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Entre los objetivos que persigue, se destacan la promoción del aprendizaje musical y el rescate social de la juventud, mediante la realización de las distintas actividades y oportunidades que brinda esta práctica artística. La orquesta busca garantizar la inclusión de los chicos de la zona. Por ello, su conformación es un gran logro para a región, debido a los alcances educativos y sociales que persigue y que se evidencian con el paso del tiempo. Además, el modelo colectivo de enseñanza musical permite vincular a los jóvenes con la escuela desde otro lugar y colaborar así con la retención escolar, siempre sin olvidarse de lo mejor: poder disfrutar de la música.

La convocatoria permanece abierta a lo largo del año y cada niño o adolescente que asiste a las clases de instrumento, lenguaje musical y ensayos orquestales, puede obtener en comodato un instrumento, lo que le permite reforzar sus aprendizajes al tener la posibilidad de practicar diariamente.