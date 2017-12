"La Bomba" estalló y le dijo "traidor" a su bailarín

Gladys la Bomba Tucumana cosecha enemigos en Showmatch. Ahora, como si fuera poco, se enfrentó a su propio partenaire, Facundo Arrigoni, a quien acusó de “traidor” ¿El motivo? Lo pescó a puro abrazo con Mica Viciconte: “Ella festejó el cero, no me gusta que hagas eso”, dijo la cantante.

Frente a las cámaras de Este es el show, el bailarín se defendió: “Yo me llevo bien con la gente con la que laburo acá;si me tengo que pelear con cada persona que se pelea Gladys ¿Qué hago?”.

Mientras tanto, montada en furia y camino al camarín, la Bomba disparó: “Es de dos personas caraduras (por Facundo y Viciconte), cara de piedra… y se lo voy a decir a mi bailarín. Me decepcionó porque yo lo adoro a Facu, lo amo… Siento una traición, siento que me acaba de clavar un puñal en la espalda y no me gusta”.

Luego, la cantante y el bailarín se encerraron en el camarín y se dijeron de todo. Dicen los testigos que los gritos se escuchaban desde el pasillo.