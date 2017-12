La Dolfina es pentacampeón de polo

La Dolfina se consagró ayer campeón del 124to. Abierto Argentino de Polo, al vencer en la final a Ellerstina 14 a 13, y obtuvo su quinto título consecutivo.

Con gol de Juan Martín Nero en el chukker suplementario, el equipo de Aldolfo Cambiaso venció 14-13 a Ellerstina en la cancha 1 del Campo Argentino de Palermo.

La Dolfina se puso 13-10 arriba en el octavo chukker, pero tres goles sobre el final enviaron el partido a un chukker suplementario, donde Nero, de revés, marcó la diferencia.

Para La Dolfina es su undécimo título en Palermo y mantiene allí un invicto de 22 partidos, ya que no pierde desde 2012.

Coronel Suárez es el máximo ganador de este torneo, con 25 campeonatos.

En tanto Chapaleufú conquistó la Copa Cámara de Diputados al vencer en la final a La Ensenada 11 a 9, y jugará la promoción ante La Irenita, por un lugar en el Argentino Abierto de 2018.

Las dos estructuras más poderosas del polo argentino presentaron formaciones que combinaron jugadoras del más alto nivel mundial con promesas de apellidos ilustres. La Dolfina Brava tuvo a Mía Cambiaso, hija de Adolfito, y las hermanas Milagros (18 años) y Candelaria Fernández Araujo (16), hijas de Milo, ex campeón de Palermo con Indios Chapaleufú II y coach de La Dolfina. Las tres fueron apuntaladas por Clarkin. “Cuando me invitó Adolfo (Cambiaso) estaba muy emocionada”, dijo la inglesa, autora del gol de oro.