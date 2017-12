Los Mayuatos tuvieron un final digno de aplausos en el Argentino

Hay grupos que no merecen irse con las manos vacías. Porque los avatares de los resultados no minaron el espíritu de Los Mayuatos en busca de ese objetivo que era dejar al grupo nuevamente en la elite del rugby argentino. Así, con aciertos y errores, pero con una actitud nunca puesta en duda, defendió exitosamente su lugar en la zona mayor del Campeonato Argentino al vencer este sábado a Córdoba por 35 a 31 en la cancha del Jockey Club.

El silbatazo final de Santiago Altobelli liberó las tensiones, desató el festejo y le dio a ese grupo el aplauso que merecía llevarse por todo lo hecho desde las primera fecha hasta la última. En resumen, Salta fue superior a Rosario y perdió, fue mejor que Mendoza y ganó, sumó dos derrotas lógicas contra Buenos Aires y Tucumán y en la última volvió a ser merecedor frente a Los Dogos para terminar en el cuarto puesto. Evitó la promoción que sí la jugará Rosario dentro de una semana frente a Mar del Plata.

El primer tiempo del juego contra los cordobeses ofreció nerviosismo que decantó en desaciertos y encadenó con puntos para la visita. Santiago Larrieu había abierto el marcador para Los Mayuatos con un penal, pero Los Dogos mordieron fuerte y pasaron al frente con tries del wing Franco Cuaranta y del hooker José Escuti. Cuando Salta tuvo la pelota no la manejó bien, la regaló permitiendo que Córdoba haga daño.

Encontró algo de respiro a seis minutos del final del primer tiempo con una corajeada de los fowards que terminó en try de Ignacio Tobio y conversión del Colo Larrieu. A esa altura terminar solo cuatro puntos abajo de Córdoba era negocio, pero otro error devino en un penal que cerró el parcial 17 a 10 para la visita.

¿Cuál fue el mensaje en el entretiempo? La respuesta la dio el capitán Francisco Poodts. “Nos quedábamos afuera”, dijo el octavo a El Tribuno reflejando que si Los Mayuatos no reaccionaban la permanencia en la elite del rugby argentino corría serio peligro. Y tan claro fue el mensaje que la reacción estuvo a la altura de la historia reciente del seleccionado bordó.

Al minuto de reiniciado el juego, el Colo Larrieu sorprendió habilitando con el pie a Elíseo Morales para descontar. Después fue una corrida inolvidable de Juan Franco Morosini dejando a varios rivales mirandole la chapa de la camiseta para con el último esfuerzo dejar la guinda en el ingoal. Después fue Joel Miranda el que corrió y corrió para marcar el tercer try mayuato en el ST. Fueron trece minutos para ponerlos en un marco.

Semejante cachetazo hizo reaccionar a los cordobeses. Salta dejó de tener la posesión de la pelota y esta pasó a mano de los Dogos. En una ráfaga la visita logró dos tries para ponerse a un punto; tuvo con un penal la chance de volver al frente pero Mauricio Brunetto, que no había fallado en toda la tarde, erró dándole un respiro a los salteños.

El final fue electrizante. El Colo Larrieu entregó la última perla que se le verá en el Argentino con un drop de mitad de cancha. El broche final lo puso la defensa frenando a Córdoba sobre la línea de try. Ese último esfuerzo se festejó como un campeonato y se celebró a lo grande porque Los Mayuatos cerraron dejando todo en la cancha.

La síntesis:

SALTA 35 CÓRDOBA 31

A. Fernández F. Russo

D. Fortuny J. Escuti

M. Dahas E. Leonagili

F. Ovejero M. Grosso

M. Michelena F. Molina

M. Fortuny F. Irico

A. Ellero L. Paschini

F. Poodts J. Vila

E. Morales G. Roldán

S. Larrieu M. Brunetto

M. Núñez F. Cuaranta

E. G. Naar S. Tobal

J. Morosini J. Mallia

M. Sassarini I. Rizzi

J. Miranda F. Boaglio

DT: M. Huber DT: G. Schröder

Tantos. PT. 9’ penal de Larrieu (S); 15’ try de Cuaranta convertido por Brunetto (C); 20’ try de Escuti convertido por Brunetto (C); 38’ try de Tobio convertido por Larrieu (S); 40’ penal de Brunetto (C).

Resultado parcial: Salta 10 - Córdoba 17.

Tantos. ST: 1’ try de Morales convertido por Larrieu (S); 4’ try de Morosini convertido por Larrieu (S); 12’ try de Miranda (S); 22’ try de Grosso convertido por Brunetto (C); 26’ try de Boaglio convertido por Brunetto (C); 31’ drop de Larrieu (S).

Cancha: Jockey Club (S)

Árbitro: S. Altobelli (TUC)

Jornada: 5ª fecha

Buenos Aires, tricampeón

Buenos Aires logró coronarse campeón por tercer año consecutivo al derrotar a Mendoza por 25 a 20. Es el máximo ganador del Argentino con 37 títulos desde 1962 a la fecha.Tiene 5 subcampeonatos. El próximo 16 del corriente mes se disputará el repechaje. Rosario buscará no descender en confrontación contra Mar del Plata, el mejor de la zona Ascenso. Los de La Feliz serán locales.El Campeonato Argentino de Mayores no se jugará el próximo año por decisión de la Unión Argentina de Rugby. Las uniones afiliadas a la UAR aún mantienen la esperanza de revertir esta decisión.

Las posiciones



Posiciones

Equipo J G E P B Pts

B. Aires 5 5 0 0 0 20

Tucumán 5 4 0 1 3 19

Córdoba 5 2 0 3 3 11

Salta 5 2 0 3 1 9

Mendoza 5 1 0 4 4 8

Rosario 5 1 0 4 3 7

Los resultados (5ª)

B. Aires 25 - Mendoza 20

Salta 35 - Córdoba 31

Rosario 17 - Tucumán 23