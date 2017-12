Gimnasia tiene una final "a la chaqueña" y podría clasificarse en tres días

El albo puede abrochar su clasificación al octogonal el miércoles si vence a For Ever y se produce otra combinación de resultados.

Gimnasia y Tiro está a 72 horas de abrochar su clasificación, si es que gana su último partido del local y si los “astros” se alinean, o de extender el sufrimiento y el suspenso por cuatro días más. Es que la victoria en Corrientes cobró aún mucho más valor en las horas posteriores al triunfo. ¿Por qué? Porque ganaron Chaco For Ever y Crucero del Norte, sus otros dos rivales directos, por lo cual con el “diario del lunes”, el albo sabe que un resultado desfavorable lo hubiese dejado en la cornisa y con pocas chances de clasificación, así como también es consciente que no se debe dormir y está obligado a ganar lo que puede ser su última “final” por el pasaje al octogonal, la que disputará este miércoles, a las 21:30, en el Gigante del Norte ante For Ever, el equipo que paradójicamente será el “juez” de la definición, cuando dispute su partido pendiente con Crucero.

El albo puede asegurar su pasaje al octogonal por el ascenso en tres días. Para que ello suceda debe ganarle a For Ever y esperar una combinación de resultados paralelos: que Zapla no venza a Mandiyú y que Juventud, su clásico rival, empate o pierda con el ya clasificado Sarmiento en Resistencia. En caso de efectivizarse esa ecuación, el equipo de Riggio llegaría a las 29 unidades, Zapla se quedaría en 25 y Juventud en 24, por lo cual ninguno de los dos podría alcanzarlo en la última fecha y el albo garantizaría finalizar entre los cuatro lugares, aún perdiendo en Misiones con Guaraní en la última fecha.



Scaglia y una alarma

Mauricio Scaglia fue reemplazado por Raúl Poclaba antes del final del primer tiempo en Corrientes por un fuerte golpe en una de sus piernas. El rosarino será sometido a estudios en la estrecha semana para determinar el grado de su lesión y podría significar una baja para la “final” con For Ever en el Gigante, encuentro que se jugará el miércoles, a las 21:30, con el arbitraje del tucumano Ariel Montero.

El bautismo de Lucho afuera

Luciano Herrera, con apenas seis partidos en el torneo desde el arranque, convirtió ayer su cuarto gol en la primera de Gimnasia, el primero que marca en condición de visitante, fuera de la provincia. El “Mellizo”, hijo del recordado Venancio, ya había marcado en el Gigante del Norte en la victoria agónica ante Guaraní Antonio Franco, en el triunfo ante Sportivo Patria y en la goleada a Crucero del Norte.



Sarmiento se aseguró ser primero

Sarmiento de Resistencia, el primer clasificado al octogonal del 2018, se aseguró ayer el primer lugar de la Zona 4 con la victoria por 1 a 0 ante San Jorge, en Tucumán, que lo torna inalcanzable, ya que les sacó siete unidades a los escoltas Crucero y Gimnasia. Luis Silba, a los 42’ del segundo tiempo, cumplió la “ley del ex” y le dio el triunfo al aurirrojo. Sarmiento, que pasará a jugar por cumplir las dos fechas que quedan, pondría equipo alternativo el miércoles en Chaco ante un Juventud urgido que saldrá a jugarse la vida por su última chance. Por otra parte, Crucero se impuso a Sportivo Patria 4 a 2 en Garupá, con goles de Cardozo y Marinucci, ambos en dos oportunidades. Verón y Nelson González descontaron para los formoseños.

Y For Ever le ganó 2 a 1 a Guaraní en Chaco, con goles de Pablo Russo y Hugo Brizuela. Diego Caballero descontó para el franjeado.

las posiciones

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

Sarmiento (1) 16 9 7 0 23 11 34

Crucero (*) 15 7 5 3 23 13 26

Gimnasia 16 6 8 2 18 13 26

Chaco FE (*) 15 6 6 3 12 9 24

Zapla 16 6 6 4 12 13 24

Juventud 16 5 8 3 13 12 23

San Jorge 16 3 5 8 12 16 14

Sp. Patria 16 3 4 9 19 27 13

Mandiyú 16 2 6 8 11 21 12

Guaraní 16 3 3 10 15 23 12

(*) Partido pendiente

(1) Clasificado, se aseguró el primer puesto en la zona

la que viene (17º)

Sp. Patria vs. Guaraní

Gimnasia vs. Chaco F.E.

Zapla vs. Mandiyú

Sarmiento vs. Juventud

Crucero vs. San Jorge

.