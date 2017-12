Boca espera volver al triunfo ante Arsenal

Boca, que perdió en sus dos últimas presentaciones y dejó de ser el único líder de la Superliga, ya que lo alcanzó San Lorenzo, recibirá hoy al desdibujado Arsenal con la misión de disimular las ausencias que resintieron su estructura y retomar la senda del triunfo, en uno de los cuatro partidos que darán continuidad a la fecha 11.

El equipo xeneize será local en La Bombonera, a partir de las 19.15, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports.

Boca tiene 24 puntos, los mismos que San Lorenzo aunque el ciclón jugó un partido más, ya que adelantó el de la fecha 12, el jueves último, cuando le ganó a Atlético Tucumán por 2-0 y llegó a la cima.

Arsenal es la contracara con apenas 5 unidades, una única victoria en el torneo y la derrota reciente que sufrió el lunes último en Sarandí ante Talleres de Córdoba (1-0).

En el xeneize todo era favorable, ya que luego de haber ganado los ocho primeros partidos, incluido el superclásico a River por 2-1 en Núñez, se produjo la lesión del goleador Darío Benedetto en medio del partido con Racing, que perdió por 2-1, y luego llegó otra derrota más ante Rosario Central (1-0), que dañaron una campaña impecable y dejaron un par de bajas más por suspensiones.

En ese contexto, el entrenador Guillermo Barros Schelotto no pudo reemplazar a Benedetto por que su suplente, Walter Bou, acusó una lesión muscular que lo marginó en Rosario y también lo dejará afuera ante Arsenal, y además deberá suplir a dos suspendidos, el zaguero Paolo Goltz y el capitán y patrón del mediocampo, el rosarino Pablo Pérez.

El Mellizo le dará una oportunidad como centrodelantero a Guido Vadalá frente la falta de respuestas que ofreció Junior Benítez, quien parece haber agotado el crédito en el club.

De esta manera, los cambios serán cuatro en total, ya que retornará el correntino Leonardo Jara (recuperado de su contractura en el recto anterior derecho) en lugar de Gino Peruzzi; Santiago Vergini (será el capitán) por Goltz (expulsado en Rosario); Cristian Espinoza por Pablo Pérez (llegó a la quinta amarilla ante Central) y el mencionado de Vadalá por Benítez.

En Arsenal, el entrenador Humberto Grondona quedó disconforme con la actitud de algunos de sus dirigidos en el partido frente a los cordobeses, al punto de que en la primera práctica formal de fútbol de la semana hizo nueve cambios con la inclusión de varios juveniles, aunque luego reformuló el equipo nuevamente y no lo retocará tanto para jugar en La Boca. Solo serán tres variantes: Marcos Curado por Facundo Cardozo, Emiliano Papa por Ramiro Carrera y Federico Milo por Germán Ferreyra.

No obstante, las obligaciones, de ganar, gustar y jugar bien, estarán del lado de Boca, que intentará suplir la ausencia de un generador de fútbol como el rosarino Pérez (se hizo cargo de la conducción cuando se lesionó Fernando Gago) con un trío que conformarán el cordobés Cristian Pavón, el colombiano Edwin Cardona y Cristian Espinoza, para abastecer a Vadalá, una verdadera incógnita. Y en el mediocampo buscará con el colombiano Wilmar Barrios y al uruguayo Nahitan Nandez para recuperar la pelota,