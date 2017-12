Pellegrini y Central Norte, en una semifinal Gigante

Primer capítulo entre Pellegrini y Central Norte. Cuervos y adoquineros le ponen un condimento especial a esta semifinal de ida, en busca de la última serie por el ascenso al Torneo Federal A.

El escenario de este primer duelo será el estadio Gigante del Norte por decisión dirigencial del club Pellegrini, el local. Se sabe que este escenario atrae a los hinchas de Central, que llegarán desde cualquier punto de la ciudad, lo que proporcionará una buena recaudación. Y, por supuesto, los simpatizantes de peye también dirán presente en gran número para este histórico encuentro.

Pellegrini llega a ese partido tras eliminar a Sportivo Guzmán por penales, luego de ganar en Tucumán por 1 a 0 y caer en su estadio “Mamita Cáseres” por idéntico resultado.

Central Norte, por su parte, accedió a esta instancia luego de perder en Perico 1 a 0 y ganando la vuelta frente en barrio norte, gracias al agónico gol de Ariel Aranda para forzar los penales. En esta definición Mariano Maino fue el salvador y artífice de la clasificación.

En tarde, a las 17, no importará cómo llegaron cada uno. Ambos buscarán hacer la diferencia para encarar con mayor optimismo el partido de vuelta.

Peye contará con la vuelta de Leonardo Silveira, el jugador más creativo del equipo, quien cumplió con su respectiva sanción y seguramente le dará otra impronta al equipo adoquinero. De todas maneras, también cuenta con sus “tanques” en la delantera: Pablo De Pauli y Gastón Pizzicanella.

Por su parte, Central Norte repetiría el mismo once por tercera vez consecutiva, algo que no hizo durante todo el campeonato el técnico Norberto Acosta.

La apuesta seguirá siendo Miguel “Willy” Puntano como único referente de área pero teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha de Gimnasia y Tiro, las bandas serán fundamentales para que el cuervo pueda crear situaciones aprovechando la velocidad de Hernán Vargas, por derecha y Emmanuel Cáceres, por izquierda.

El cuervo tiene la “presión” tal cual lo remarcó el presidente de Pellegrini, Juan Manuel Nazr en la previa. Pero obviamente el batacazo lo tratará de dar el adoquinero ya que enfrenta al “candidato”.

Sobre Central Norte volverá a pesar la necesidad de ascender, aunque este partido sea el primero de los cuatro que tiene que ganar para lograr el objetivo.

Y más allá de quién tenga mayor obligación, un equipo salteño al menos estará en la final por el ascenso.

Los equipos:

Pellegrini:Gustavo Pérez; Flavio Guanca, Facundo Girón y Ariel Rivera; Mauricio Vilca, Álvaro Ramadán, Luis Ramos y Cristian Gutiérrez; Leonardo Silveira; Pablo De Pauli y Gastón Pizzicanella. DT: Federico Acuña.

Central Norte:Mariano Maino; Patricio Vega, Franco Turus, Leonel Formaggioni y Nicolás Ayejes; Hernán Vargas, Facundo Galarza, Claudio Ávalos y Emmanuel Cáceres; Matías Ceballos; Miguel Puntano. DT: Norberto Acosta.

Estadio:Gigante del Norte

Árbitro:Fernando Brillada

Hora de inicio:17