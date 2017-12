Máxima tensión en Honduras tras el alargue del escrutinio y el estado de excepción

El Gobierno de Honduras decretó hoy el estado de excepción para frenar la violencia desatada en las calles por un presunto fraude en las elecciones generales, mientras el recuento de votos para definir al nuevo presidente se alargó por la ausencia de la oposición en un proceso especial de escrutinio.

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien aspira a la reelección y aventaja provisionalmente en el recuento de votos al candidato opositor, Salvador Nasralla, puso en vigor la suspensión de garantías desde las 23 hora local (las 2 en Argentina) y durante 10 días.

El decreto prohíbe la libre circulación de 18 a 6 en todo o parte del territorio nacional", aunque de esto se exceptúan a los miembros y todo el personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los representantes de los partidos políticos, observadores y periodistas acreditados por el organismo de comicios.

También a los trabajadores del transporte de carga, de los entes de socorro personal médico y de enfermería y los miembros del cuerpo de seguridad y de justicia, además de diplomáticos, siempre de acuerdo al decreto, informó la agencia de noticias EFE.

La medida se decretó cuando en las calles de las principales ciudades de Honduras seguían ayer protestas que comenzaron el miércoles, cuando Hernández pasó a encabezar las votaciones que, escrutadas el 94,35 % de mesas, le daban 42,92 % frente al 41,42 % de Nasralla.

Al menos un muerto, manifestantes y agentes de las fuerzas del orden heridos, daños en edificios públicos y privados, el saqueos de negocios, paralización parcial del tráfico urbano, destrozos a monumentos e incendios se han registrado en el país, unos hechos que han sido repudiados por algunos sectores que consideran que las protestas han pasado de lo político al vandalismo.

La oposición acusó a infiltrados de los actos de violencia y Nasralla dijo que los responsables de las protestas callejeras "tiene nombres y apellidos", el presidente Hernández y los magistrados del TSE Matamoros y Saúl Escobar, quienes estarían propiciando la presunta trampa en su contra.

En ese ambiente de crispación y antes del anuncio del estado de excepción, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), David Matamoros, dijo a la prensa que esperan comenzar hoy el recuento de un millar de actas con inconsistencias, los votos que definirían al nuevo presidente del país.

Las propias autoridades de comicios habían anunciado que esperaban iniciar y terminar ayer mismo ese recuento, pero el proceso nunca comenzó porque los representantes de Nasralla no se presentaron.

Matamoros agregó que la Alianza de Oposición también hizo nuevas solicitudes en cuanto a asuntos de informática y electorales, entre ellas que el TSE le entregue el listado completo de las actas que van a observación o escrutinio especial, y de las 5.174 actas que se escanearon en las oficinas del organismo en su centro de acopio en Tegucigalpa.

En un mensaje en Facebook, Nasralla aseguró ayer que hay un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) "para que las 5.174 actas que no se transmitieron por Internet sean revisadas una por una".

Hernández, en un audio difundido por medios locales, instó ayer a sus compatriotas a esperar "con paciencia y prudencia", y "con ganas", los resultados del organismo.

"Vamos avanzando bien en el proceso, mantengámonos focalizados en esperar el resultado esta tarde o noche, recuerden que yo me comprometí (...) a que íbamos hacer de este proceso electoral un proceso con respeto, íbamos a llamar a la calma, la serenidad y a respetar el resultado de la suma de todas las actas", añadió.

También fue reiterado ayer el llamado de observadores nacionales e internacionales, iglesias, empresa privada, organizaciones de sociedad y no gubernamentales, entre otras, a la calma, a esperar los resultados y que cese la violencia.

En las votaciones del 26 de noviembre Honduras se eligieron un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados para el Parlamento local, 20 para el Centroamericano y 298 alcaldías municipales.

Los resultados generales se conocerán antes de Navidad, si en su lentitud el organismo electoral no dice lo contrario.