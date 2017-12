ETS201217-048N01-Ana María Cazón

Ana María Cazón (49) es esposa y madre de tres hijos. Y también, casi sin darse cuenta, una marca comercial registrada: Amano.

¿Cómo fueron los comienzos?

Hace unos años, hacía carteras en casa. Pero quise estudiar y durante dos años intenté ingresar en el taller de Calzado que Daniel Ibáñez dicta en la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad, pero nunca encontraba cupo. Recién lo logré en el tercer intento, hace tres años. Con los trabajos que hacía en casa me daba cuenta de que me quedaban muchos restos de material y siempre pensaba que se podían aprovechar. Así es que me lancé a algo más grande, con la guía del profesor Ibáñez. Apareció la marca Amano.

¿Cómo fue salir de los límites de la escuela?

Estas cosas que hacía se fueron conociendo afuera y llegaron a las ferias. Inclusive, Amano fue seleccionada por el diseñador Benito Fernández y Marcela Molinari para integrar el stand de la Provincia en la Feria Puro Diseño que se realizó en marzo último en la Sociedad Rural Argentina, en Buenos Aires. También formó parte de la Feria de Diseños organizada por la Comitiva de Diseño, en la Casa de la Cultura, en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y Centro Cultural América. Y, además, en el Mercado Cultural y Regional del NOA de diseños y artesanías en Tucumán con el stand de la provincia.

Después te asociaste con otras creadoras...

Sí, junto a otras cuatro diseñadoras abrimos Punto de Diseño, en la Balcarce al 400. Allí está Amano, compartiendo la oferta con Tejido Bonito, de Gabriela Pernas; diseño de indumentaria. de Cecilia Zóccola; Penca, objetos pintados a mano, de Milagro Amorelli, y El Arte Sana, de Fernanda Meinardy. Ellas son diseñadoras muy halagadas, muy reconocidas; yo recién comienzo. Yo soy una eterna agradecida a la Escuela de Artes y Oficios y al profesor Ibáñez que siempre me alentó y me acompañó. Estoy muy contenta con lo que aprendí. Desde que está el taller en la escuela, el rubro se expandió mucho. Es muy bueno lo que ofrecen, excelentes profesores y capacitación gratuita.

¿Cómo reaccionó la familia?

Yo pude hacer esto por el apoyo familiar que tuve y sigo teniendo. Carlos (Cayata), mi esposo, me ayudaba a financiarme en los comienzos y hasta me regaló la primera máquina; hoy tengo tres. Su apoyo ha sido y es fundamental, igual que el de los esposos de mis compañeras. También tengo la colaboración de mis hijos Luciana, Rocío y Juan Manuel. Y el de mi hermana Rosa Elizabeth, que me ayuda con el corte y armado de las carteras. Ojalá que este emprendimiento continúe y que el día que decida retirarme, mis hijas puedan seguir con la marca; quizás ya no de forma artesanal...

