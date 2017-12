Bitcoins, Einstein y huevos fritos

Un periodista le preguntó a Einstein: ¿Me puede Ud. explicar la ley de la relatividad? y Einstein le contestó: "Sí muy fácil: ¿Pero me puede Ud. explicar cómo se hace un huevo frito?". El periodista, extrañado, respondió: "Pues, claro que puedo", a lo cual Einstein replicó: "Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego...".

Explicar lo que es un bitcoin es así de fácil. Se trata de una "criptomoneda", lo que etimológicamente significa "moneda oculta" (por este camino vamos mal ya que es difícil indagar sobre temas "crípticos"). Tampoco si queremos saber quién la inventó. Supuestamente ocurrió en el 2009 cuando Satoshi Nakamoto presentó esta idea. El problema es que el Sr. Nakamoto no existe, es un seudónimo que no se sabe a quién corresponde. También es imposible para mentes inexpertas -como la mía- entender cómo diablos se crea esta moneda. Según explican, hay unos "mineros" que con unas supercomputadoras van creando centavitos de bitcoin. Su trabajo entonces consiste en "minar", como si se estuviera buscando oro, aportando ese poder de cómputo y resolviendo complejísimas fórmulas matemáticas, para la existencia misma del sistema. Cuanto más potente la máquina, más "monedas" se encuentran.

A poco de nacer el bitcoin cotizaba a 25 centavos de dólar; en el 2010 llegó a un dólar. En enero de este año valía US$ 1.000, y en estos días su cotización se disparó 17 veces, pasando a más de US$ 17.000 en menos de 12 meses.

El millonario y creador del antivirus John McAfee aseguró que se "comerá su pene" si el bitcoin no alcanza el millón de dólares en 2020. Por otro lado, Jordan Belfort, conocido como "El lobo de Wall Street", definió al bitcoin como "una gran estafa". El premio Nobel de Economía Paul Krugman declaró que el bitcoin es una burbuja más obvia de lo que fue la burbuja inmobiliaria. (­Marche un pene a la napolitana!).

¿Pagar salarios con bitcoins?

En algunos países existen experiencias del pago de sueldos mediante esta criptomoneda (Japón, EEUU, Canadá, España, Francia, Alemania, etc.), inclusive la empresa Bitwage ofrece sus servicios de intermediación para todos los empleadores que desean abonar los salarios a sus empleados en bitcoin.

En Argentina ha comenzado a plantearse, en ámbitos académicos, la posibilidad de abonar las remuneraciones utilizando este novedoso sistema. En todo caso existe coincidencia que la legislación laboral, tal como se encuentra plasmada en la ley de contrato de trabajo (LCT), no admitiría el pago de la remuneración principal con esta criptomoneda.

Los pocos autores (dos) que han desarrollado el tema creen que se podrían pagar remuneraciones accesorias. No pienso lo mismo; salvo que hablemos de un regalo (como podría ser una canasta navideña), nuestra legislación no admite el pago de remuneraciones si no es en moneda de curso legal (Arts. 124 LCT y 765 CCyC).

Por otra parte, se trata de un bien de difícil valoración, por los fuertes altibajos que tiene su cotización. En el futuro es muy posible que haya una adecuación normativa, pero también será necesaria una evolución cultural hasta que los ciudadanos en general y en particular los trabajadores se habitúen a la existencia de este dinero cibernético.

