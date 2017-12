Granito de Arena cumplió el sueño de dar una gran fiesta para 450 niños

Llegó el gran día y, con pequeños impulsos, los miembros de la Fundación Granito de Arena lograron concretar la cena de fin de año para 450 chicos que llegaron de distintos comedores y merenderos de la ciudad de Salta, Campo Quijano y El Encón.

La gran fiesta se realizó en un salón de la zona sur que, como todos años, presta sus instalaciones gratuitamente. Allí, 45 mesas se distribuyeron guardando el espacio necesario para armar un sector de espectáculos que los chicos disfrutaron a lo largo de la reunión de la tarde noche.

La fiesta comenzó a las 18, con la llegada de los pequeños gracias a la colaboración de los colectivos de la Cooperadora Asistencial, que se encargó de retirarlos de los comedores y merenderos de sus respectivos barrios.

En el salón, todo estaba preparado. Había regalos especiales que llevaban la cara de un emoticón, un sillón de Papá Noel con un árbol de Navidad lleno de luces y, al pie, cientos de juguetes que se repartieron cerca de las 23, cuando la fiesta llegaba a su fin.

Con las mesas vestidas y las copas servidas, los 450 niños disfrutaron de un show previo al brindis por un año de éxitos escolares. Todos los pequeños pasaron de grado, y esta fiesta era un premio más que merecido al esfuerzo.

En la cocina, las bandejas cargadas con pollo y papas doradas elevaban el termómetro a más de 38 grados, pero allí solo se veían sonrisas.

Los 20 miembros activos de Granito de Arena, acompañados por sus hijos, nietos, parejas, yernos y nueras preparaban las bandejas -engalanados con un delantal rojo- para salir a servir a los pequeños.

Una vez que llegó a las mesas el plato principal, comenzó el show de los artistas que donaron un tiempo a estos pequeños que no pararon de disfrutar.

En una de las esquinas, Papá Noel recibía a los chicos que se acercaban a saludarlo y a dejarle sus pedidos especiales para este fin de semana.

En la otra punta, sobre dos mesas, se podían ver las bandejas con cientos de bocaditos dulces y dos tortas, que se compartieron al finalizar la fiesta.

Los invitados y los artistas

Este año 450 niños llegaron de los comedores y merenderos de las escuelas 4.811 y Fe y Alegría, Manitos Traviesas, del barrio Limache; Chirolita, de San Francisco Solano; Alegría, de Democracia; Madres Comunitarias, de San Silvestre; niños del hogar Rosa Niño de Isasmendi, de San Benito y Finca Independencia; De Todo Corazón, de Las Colinas, y delegaciones de las escuelas de Campo Quijano y El Encón.

Este año, los chicos disfrutaron con Solcito y Alejito, Dany La Voz, Los Nenucos, un animador de Campo Quijano y una payasita que viajó desde Metán.

"Me sumé a Granito a través de una amiga, que está con el grupo hace varios años. Esta es la segunda fiesta de la que participo. Como me gusta estar con los chicos, me disfrazo de payasita y les alegro la tarde, los hago bailar y participar de los juegos", contó la mujer debajo del disfraz, que solo dijo llamarse Beatriz.

Pasadas las 23, los colectivos comenzaron a hacer la fila en la puerta para llevar a los pequeños invitados y a los tutores, cargados de regalos y sonrisas, de regreso a sus casas.