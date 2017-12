La semana que vienes se hará oficial la suba del pasaje de ómnibus

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Federico Hanne, confirmó aEl Tribunoque la semana que viene saldrá publicada en el Boletín Oficial la readecuación de la tarifa del boleto de transporte urbano de pasajeros. Una presentación efectuada por la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (Saeta) solicitó un incremento en el cuadro tarifario "de manera gradual y mensual, hasta alcanzar un valor equivalente a la media nacional, en cuanto a tarifa se refiere".

"Estamos en el período de análisis y, seguramente, la semana que viene vamos a estar haciendo la publicación de la parte resolutiva, donde se establece cuáles son los alcances del aumento tarifaria y el cronograma. Cuando se realice, tiene que publicarse cómo va a ser la composición de los siete meses que dura el aumento donde se establecen las tarifas vigentes a partir de los días hábiles correspondientes", explicó el titular de la AMT.

A partir de enero y hasta julio de 2018, el incremento para la tarifa de $6,95 será de 50 centavos por mes. De esa manera, el precio del boleto de colectivo urbano llegará a los 10,45 pesos, que es el valor promedio del pasaje a nivel nacional.

Federico Hanne explicó que el resto de los tramos subirá en un promedio del 50 por ciento y se prorrateará los próximos siete meses. "No es una tarea fácil porque el cálculo no es lineal y porque tenemos distintas tarifas. Entonces no es lo mismo, ya que van variando según el costo que tiene cada ramal y cada tramo del boleto. Esa es la tarea en la que estamos ahora y el lunes vamos a tener eso listo para la publicación", remarcó el presidente de la Autoridad Metropolitana.

A partir de que entre en vigencia la nueva tarifa, el valor del boleto será uno solo, ya que se eliminarán las denominadas horas "valle" y "pico", lo que implicaba una diferencia importante para el bolsillo de muchos usuarios. Actualmente, el precio de la tarifa común en las horas valle, de menor demanda, es de $6,30, mientras que en horas pico es de 6,95.

El incremento se enmarca en el acuerdo fiscal entre la Provincia y la Nación y el plan de reducción del gasto del gobierno, aunque no se detalló de cuánto será la baja en los subsidios para el transporte.

Presentaciones

Hanne comentó que el viernes finalizaba el período para hacer las presentaciones en el marco de la consulta pública sobre las subas que lanzó la entidad, que es un mecanismo similar a las audiencias públicas. "En vez de ser en un día o un horario, se habilita un período en el cual se realizan las presentaciones", explicó el titular de la AMT.

Terminado ese proceso, Federico Hanne aclaró que no hubo presentaciones particulares de salteños referidas al aumento en la tarifa de transporte, pero sí llegaron al organismo planteos realizados desde el área de Defensa al Consumidor como de la Defensoría del Pueblo del municipio.

"Se van a contestar formalmente todas las observaciones que se presentaron por parte de los dos organismos. Se contestan "in extensum' acercando todos los datos que se pidieron. La primera presentación que ingresó fue la de Defensa al Consumidor y, sobre el cierre del plazo, entró la de Defensoría del Pueblo de la Ciudad", finalizó Hanne.

Impacto negativo

El bolsillo de los usuarios de Saeta nuevamente se verá afectado por una suba en la tarifa.

La defensora del Pueblo de Salta, Frida Fonseca Lardies, había planteado al titular de la AMT, Federico Hanne, que el incremento en el precio del boleto produciría un impacto negativo para los trabajadores que deben utilizar a diario el servicio de transporte público.

Con el aumento, un usuario de colectivo que utiliza el servicio de lunes a viernes ida y vuelta, en doble turno -es decir que necesita cuatro pasajes por día- desembolsará por semana 70 pesos más. Es decir, pasará de pagar 139 pesos semanalmente a 209.

El mismo pasajero que gastaba ese dinero en 20 viajes por semana, a partir de julio tendrá un aumento del 50 por ciento en el presupuesto que debe destinar al transporte. Para los estudiantes, en tanto, el boleto seguirá siendo gratis pero habrá topes de 100 pasajes por mes.

Datos sobre la suba de la tarifa

Se concretará a partir de enero y hasta julio



10,45 pesos costará la tarifa común: a partir de julio de 2018. Se eliminarán las denominadas horas "valle" y "pico".

4,15 pesos será el aumento: para los usuarios de colectivo que utilicen el servicio en el área local.

2 organismos se presentaron a la consulta pública: la Defensoría del Consumidor y el Defensor del Pueblo.